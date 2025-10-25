السبت 25 أكتوبر 2025
أخبار مصر

محافظة القاهرة تعلن رفع كفاءة طريق المطار استعدادا لافتتاح المتحف المصرى الكبير

المتحف المصري الكبير
المتحف المصري الكبير
أكد د. إبرهيم صابر محافظ القاهرة أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تقوم برفع كفاءة طريق مطار القاهرة استعدادًا لاستقبال ضيوف افتتاح المتحف المصرى الكبير.
 

وزير السياحة يستعرض أمام السيسي الجوانب اللوجستية وفقرات حفل افتتاح المتحف المصري الكبير

شاشات عرض كبرى بميادين أسيوط لبث فعاليات افتتاح المتحف الكبير


استعدادات محافظة القاهرة لحفل افتتاح المتحف المصري الكبير

وأشار محافظ القاهرة إلى أن طريق المطار من المسارات الرئيسية لحركة الوفود الرسمية والسياحية خلال فعاليات افتتاح المتحف المصري الكبير، وأول ما يقابل القادم إلى مصر.

ولفت محافظ القاهرة إلى أن أعمال رفع الكفاءة شملت دهان الأسوار المطلة على الطريق والبلدورات، وأرصفة الجزر الوسطى، وإعادة تخطيط الطرق، بالإضافة إلى زيادة المسطحات الخضراء، وتطوير اللاند سكيب، ومراجعة الإنارة وتكثيف التشجير، وعمل صيانة شاملة للمزروعات، بما يضمن ظهورها بالمستوى الحضاري اللائق.

وأكد محافظ القاهرة على أن المحافظة حريصة على إبراز الوجه الجمالي للمناطق والطرق المؤدية للمتحف المصري الكبير بما يليق بمكانة المتحف كأكبر مشروع ثقافى يتم إقامته في العالم.

مدبولي: المتحف المصري الكبير انتصار جديد يضافُ لسجل الجمهورية الجديدة
