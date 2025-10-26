نائب رئيس جامعة القاهرة: المتحف المصري الكبير ملتقى لعبقريات الزمان والمكان والإنجاز

أكد الدكتور أحمد رجب، نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون التعليم والطلاب، وعميد كلية الآثار السابق أن المتحف المصري الكبير إنجاز كبير يضاف إلى إنجازات مصر الكثيرة التي أبهرت العالم، وأنه يمثل ملتقي العبقريات الثلاث، الزمان والمكان والإنجاز.

وتشهد مصر خلال أيام قليلة، احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير، بجوار أهرامات الجيزة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وزعماء وقيادات العالم.

نائب رئيس جامعة القاهرة: المتحف المصري الكبير ملتقى للعبقريات الثلاث

وشرح رجب تفاصيل العبقريات الثلاث، وقال: إن عبقرية الزمان تنقسم إلى قسمين؛ الأول هو الزمان الذي تنتمي إليه التحف المعروضة بالمتحف المصري الكبير، والتي تزيد على مائة ألف تحفة فنية والمجموعات التي تنتمي إلى عصور مختلفة، أبرزها مجموعة توت عنخ امون وهي لأول مرة كاملة لاينقصها أية قطعة والعديد من مجموعات الحلي والأزياء والتماثيل والتوابيت وغيرها من القطع الفنية الرائعة التي تدل علي الإمكانيات العالية لدى الحضارة المصرية القديمة في زمن كانت أغلب الأمم تغط في نوم عميق.

أما القسم الثاني فهو عبقرية الزمان الذي أنشئ فيه المتحف فقد توافق مع مصر الجديدة التي جمعت العالم في شرم الشيخ من أجل السلام، وشهدت لها جميع دول العالم بالحكمة والقوة والإرادة وحسن التنظيم أن من عبقرية الزمان أن تلتقي الحضارة المصرية القديمة لمصر أم الدنيا مع زمن حديث فيه مصر ام الدنيا ومركز العالم وملتقي الأنظار.

نائب رئيس جامعة القاهرة يشرح العبقرية المكانية للمتحف المصري الكبير

وأشار رجب إلى أن عبقرية المكان تتمثل في اختيار مكان المتحف بجبانة منف اقدم جبانات الأرض وبجوار الأهرامات الثلاثة؛ خوفو وخفرع ومنكاورع أحد عجائب الدنيا السبع ومحط أنظار العالم ليتم الربط بين اثر محبب إلى قلوب الناس جميعا، ومتحف هو الأكبر والأهم في العالم أجمع، ولتكن الزيارة مزدوجة والقيمة مضاعفة والحدث جلل يعبر بحق عن قيمة مصر وأهمية مصر وروعة وعظمة المصريين، وليكون موقع المتحف المصري الكبير فريدا في نوعه داخل موقع مصر، وسط العالم أجمع الفريد في نوعه.

ولفت إلى أن عبقرية المكان الذي اختاره المختصون للمتحف المصري الكبير تكمن في أنه موقع فريد داخل موقع فريد، أي أن هناك ازدواجية في عبقرية المكان.

وعن العبقرية الثالثة، قال رجب: هي عبقرية الإنجاز، حيث يتبث المصريون كل يوم أنهم أحفاد الفراعنة هذه الإنجازات المصرية عبر عصور مصر القديمة معروضة داخل جدران من إبداع المصريون في عصر الجمهورية الجديدة، فهو إبداع متصل الحلقات منذ الأسرة الأولى المصرية القديمة حتى الجمهورية الجديدة، فهو إبداع يليه إبداع يليه إبداع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.