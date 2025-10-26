الأحد 26 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

الحبس 6 أشهر لعاطلين وربة منزل في سرقة الشقق بالنزهة

حبس، فيتو
حبس، فيتو

قضت محكمة جنح النزهة، حبس عاطلين وربة منزل  6 اشهر، بتهمة تشكيل عصابي تخصص في سرقة الشقق السكنية، باستخدام المفتاح المصطنع وكسر الباب، والاستيلاء على محتوياتها من مشغولات ذهبية ومبالغ مالية ولاب توب وأجهزة بدائرة قسم شرطة النزهة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ألقت القبض علي عاطلين، وربة منزل لقيامهم بارتكاب واقعة سرقة شقة سكنية بدائرة قسم شرطة النزهة بأسلوب "كسر الباب" وعُثر بحوزتهم على (جزء من المبلغ المالى المستولى عليه وبعض المشغولات الذهبية- وأجهزة وساعات ماركات مختلفة من متحصلات واقعة السرقة).

وبمناقشتهم عن باقى المبلغ المستولى عليه أقروا بإنفاقه على متطلباتهم الشخصية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محكمة جنح النزهة النزهة قسم شرطة النزهة أمن القاهرة مديرية أمن القاهرة

مواد متعلقة

ضبط تشكيل عصابي متخصص في سرقة خطوط الهواتف المميزة باستخدام بطاقات مزورة

إحالة عصابة سرقة الفيلات والشقق بكمبوندات سكنية بمدينة أكتوبر للمحاكمة

الأكثر قراءة

بالأسماء نتائج انتخاب هيئات مكاتب اللجان النوعية بمجلس الشيوخ

انخفاض البيضاء وارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم الأحد 26 أكتوبر 2025

منال عوض: تنفيذ 4 برامج تدريبية متخصصة لتأهيل الكوادر المحلية على استخدام الذكاء الاصطناعي

موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة في كلاسيكو الأرض والقناة الناقلة

ياسر جلال يفوز بمنصب وكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ

ليفربول للخلف دُر، ترتيب الدوري الإنجليزي قبل ختام الجولة التاسعة

انخفاض الساسو والفرنساوي، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأحد في بورصة الدواجن

القضاء الإداري: حرمان المتهرب من الضريبة من مباشرة الحقوق السياسية

خدمات

المزيد

أسعار الخضار اليوم، انخفاض جديد في الطماطم والليمون يسجل أعلى سعر له بالأسواق

أسعار السمك اليوم، انخفاض لأول مرة في 8 أصناف والجمبري الممتاز يسجل 280 جنيها

حالات لا تدفع فيها شركات الطيران تعويضا للمسافرين

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض العنب والمانجو وارتفاع كبير في التفاح البلدي والبلح الأحمر

المزيد

انفوجراف

3 سيناريوهات مثيرة لمستقبل محمد صلاح مع ليفربول (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أمين البحوث الإسلامية: رسالة الأزهر تتجاوز حدود الأوطان وتدعم قيم التكافل بين الشعوب

فضل صلاة الضحى ووقتها وحكم المداومة عليها

بعد واقعة مسن السويس، الأزهر للفتوى: الاعتداء على كبار السن جريمة دينية وأخلاقية

المزيد
الجريدة الرسمية