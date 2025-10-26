الحبس 6 أشهر لعاطلين وربة منزل في سرقة الشقق بالنزهة

قضت محكمة جنح النزهة، حبس عاطلين وربة منزل 6 اشهر، بتهمة تشكيل عصابي تخصص في سرقة الشقق السكنية، باستخدام المفتاح المصطنع وكسر الباب، والاستيلاء على محتوياتها من مشغولات ذهبية ومبالغ مالية ولاب توب وأجهزة بدائرة قسم شرطة النزهة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ألقت القبض علي عاطلين، وربة منزل لقيامهم بارتكاب واقعة سرقة شقة سكنية بدائرة قسم شرطة النزهة بأسلوب "كسر الباب" وعُثر بحوزتهم على (جزء من المبلغ المالى المستولى عليه وبعض المشغولات الذهبية- وأجهزة وساعات ماركات مختلفة من متحصلات واقعة السرقة).

وبمناقشتهم عن باقى المبلغ المستولى عليه أقروا بإنفاقه على متطلباتهم الشخصية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

