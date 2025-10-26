الأحد 26 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

إحالة عصابة سرقة الفيلات والشقق بكمبوندات سكنية بمدينة أكتوبر للمحاكمة

محكمة
محكمة

 أحالت نيابة الجيزة عصابة مكونة من 10 أشخاص إلى المحاكمة؛ بتهمة ارتكاب وقائع سرقة الفيلات والشقق بكمبوندات سكنية بمدينة السادس من أكتوبر وحدائق الأهرام. 

 

سقوط عصابة سرقة شقق وفيلات

 وكانت غرفة عمليات الجيزة قد تلقت العديد من البلاغات بتعرض شقق وفيلات داخل كمبوندات ومناطق سكنية بمدينة أكتوبر وحدائق الأهرام. 

 

القبض على المتهمين بالجيزة 

 وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة وضبط مرتكبيها، ومن خلال التحريات تبين أن وراء ارتكاب تلك الوقائع عدد من الأشخاص كونوا عصابة لسرقة الشقق والفيلا، وتم تحديد المتهمين حيث تبين أنهم 10 أشخاص وألقي القبض على المتهمين. 


وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم عدد من الوقائع.

 وأرشدوا عن المسروقات وتم ضبطها.

 وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجيزة اكتوبر حدائق الأهرام غرفة عمليات الجيزة

الأكثر قراءة

كريم إبراهيم يكتب.. من يحمي "باربيتو" في اتحاد كرة اليد

أسعار السمك اليوم، انخفاض لأول مرة في 8 أصناف والجمبري الممتاز يسجل 280 جنيها

انخفاض البيضاء وارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم الأحد 26 أكتوبر 2025

أسعار الخضار اليوم، انخفاض جديد في الطماطم والليمون يسجل أعلى سعر له بالأسواق

منال عوض: تنفيذ 4 برامج تدريبية متخصصة لتأهيل الكوادر المحلية على استخدام الذكاء الاصطناعي

"ڤاليو" و"أمازون مصر" توقعان اتفاقية تجارية تستهدف تقديم حلول تمويلية

ليفربول للخلف دُر، ترتيب الدوري الإنجليزي قبل ختام الجولة التاسعة

المصري الديمقراطي الاجتماعي يطالب بالتحقيق في أحداث قرية الجلف بالمنيا

خدمات

المزيد

أسعار الخضار اليوم، انخفاض جديد في الطماطم والليمون يسجل أعلى سعر له بالأسواق

أسعار السمك اليوم، انخفاض لأول مرة في 8 أصناف والجمبري الممتاز يسجل 280 جنيها

حالات لا تدفع فيها شركات الطيران تعويضا للمسافرين

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض العنب والمانجو وارتفاع كبير في التفاح البلدي والبلح الأحمر

المزيد

انفوجراف

3 سيناريوهات مثيرة لمستقبل محمد صلاح مع ليفربول (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

بعد واقعة مسن السويس، الأزهر للفتوى: الاعتداء على كبار السن جريمة دينية وأخلاقية

من الكتاب والسنة، أدعية الصباح التي يمكن ترديدها بسهولة

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 26 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية