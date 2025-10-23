بروتوكول تعاون بين اللجنة الأولمبية المصرية ونظيرتها الإيطالية بروما

وقعت اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس ياسر إدريس، اليوم الخميس، بروتوكول تعاون رسمي مع اللجنة الأولمبية الإيطالية (CONI)، وذلك بمقر اللجنة الإيطالية في العاصمة روما، بالتعاون والتنسيق الكامل مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وقع البروتوكول من الجانب المصري المهندس ياسر إدريس، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، ومن الجانب الإيطالي لوتشيانو بونفيجليو، رئيس اللجنة الأولمبية الإيطالية، بحضور اللواء حازم حسني، الأمين العام للجنة الأولمبية المصرية، وكارلو مورناتي، الأمين العام للجنة الأولمبية الإيطالية.

ويهدف البروتوكول إلى تعزيز التعاون المشترك في مجالات الإعداد الفني والإداري والطبي، وتنظيم معسكرات تدريبية مشتركة للمنتخبات القومية المصرية في المنشآت الرياضية التابعة للجنة الأولمبية الإيطالية، والتي تعد من أبرز المراكز الرياضية في أوروبا وتضم 26 رياضة أولمبية.

ويُعد هذا البروتوكول الفريد من نوعه، الذي أنجزه المهندس ياسر إدريس بفضل علاقاته الدولية القوية، صفقة القرن الأولمبية، خاصة وأن إيطاليا تُعد من الدول الرياضية العظمى في المحافل الأولمبية، وهو ما يعكس حجم المكاسب المتوقعة لمصر على الصعيدين الفني والإداري، في إطار التجهيز المثالي لدورة الألعاب الأولمبية القادمة.

كما يأتي هذا التعاون بدعم من اللجنة الأولمبية الدولية (IOC)، دون أي أعباء مالية على الدولة المصرية أو اللجنة الأولمبية المصرية، ويعد خطوة جديدة في مسار تطوير الرياضة المصرية وفقا لأحدث المعايير العالمية، وبما يعكس توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، في دعم التعاون الدولي وتبادل الخبرات لتطوير قدرات الرياضيين المصريين ورفع كفاءتهم على المستويين الفني والإداري.

جانب من بروتوكول التعاون

وخلال الزيارة، قام الوفد المصري بجولة تفقدية للمنشآت والمرافق التي ستُقام بها المعسكرات، والتي تشمل ملاعب وصالات تدريب متطورة، مراكز طبية رياضية، وفنادق لإقامة اللاعبين.

وتم الاتفاق على أن تقام المعسكرات تحت إشراف مباشر من الخبراء الإيطاليين لضمان تحقيق أعلى مستويات الإعداد الفني والعلمي.

كما تم الاتفاق على تقديم أسعار مميزة للبعثات المصرية خلال فترات الإقامة والمعسكرات، مع تخصيص حصة خاصة للجنة الأولمبية المصرية في مجالات الإقامة والخدمات اللوجستية ضمن هذا التعاون، بما يعزز الاستفادة الاقتصادية والفنية في آن واحد.

ويتضمن البروتوكول أيضًا تنظيم دورات تدريبية دولية للمدربين المصريين بالتعاون مع اللجنة الأولمبية الإيطالية، تبدأ بمدربي المنتخبات القومية، بهدف نقل أحدث الأساليب والتقنيات التدريبية وتبادل الخبرات بين الجانبين.

كما يتضمن التعاون برامج تطوير للألعاب المشتركة بين مصر وإيطاليا في مختلف الرياضات الأولمبية، مع التركيز على الرياضات البحرية مثل الشراع، الكانوي والكاياك، والتجديف، مستفيدين من المناخ المصري الذي يسمح بممارسة هذه الرياضات على مدار العام.

وفي المجال الطبي، سيتم التعاون مع المركز الطبي التابع للجنة الأولمبية الإيطالية للاستفادة من خبراته المتقدمة في الطب الرياضي والعلاج الطبيعي وإعادة التأهيل، إلى جانب تبادل الزيارات بين الأطباء والخبراء من الجانبين.

