افتتاح ملتقى RT Doc للأفلام الوثائقية الثلاثاء بالأوبرا تحت شعار "زمن الأبطال"

تعيد دار الأوبرا المصرية في القاهرة، خلال الفترة من 28 إلى 30 أكتوبر 2025، فعاليات ملتقى RT Doc للأفلام الوثائقية تحت شعار "زمن الأبطال"، بتنظيم من قناة RT Arabic.

ويهدف الملتقى إلى تعزيز التعاون الثقافي وتبادل الخبرات في مجال السينما الوثائقية بين روسيا ومصر، حيث يشارك فيه نخبة من صناع السينما من البلدين.

وتنطلق فعاليات الملتقى مساء يوم 28 أكتوبر على المسرح الصغير بدار الأوبرا، حيث يبدأ استقبال الضيوف في الساعة 6:30 مساء، يليه حفل الافتتاح في السابعة مساء، وتقدمه الإعلامية المصرية منى سلمان.

ويتضمن حفل الافتتاح تكريم شخصيات سينمائية بارزة من روسيا ومصر، يعقبه عرض الفيلم الافتتاحي الذي أنتجته RT الوثائقية بعنوان "الصامد الأوحد".

ويخصص اليوم الثاني، الموافق 29 أكتوبر، لبرنامج تعليمي وورش عمل تستهدف صناع الأفلام والمهتمين بالسينما الوثائقية، على أن تبدأ الورش في الساعة 12 ظهرا بورقة عمل بعنوان "السينما الوثائقية: من الفكرة إلى البث"، ويقدمها المؤلفان روسلان غوساروف وفياتشيسلاف غوز من قناة RT Documentary، وتتناول كيفية تصوير أفلام تجذب المشاهدين عالميا، وتقدم باللغتين الروسية والعربية.

يلي ذلك عروض لأفلام وثائقية روسية ومصرية مع جولات أسئلة وأجوبة بحضور مخرجي وصناع هذه الأفلام.

وتستمر عروض الأفلام يومي 29 و30 أكتوبر، حيث تعرض مجموعة من الأفلام التي تسرد قصص بطولية من العصر الحديث، وتشمل العروض الفيلم المصري "رفعت عيني للسما" إخراج أيمن الأمير وندى رياض، والذي فاز بجائزة العين الذهبية في مهرجان كان السينمائي 2024، بالإضافة إلى الفيلم الوثائقي المصري "الألغام" من إنتاج قناة الوثائقية المصرية.

مهرجات RT DOC

ومن الجدير بالذكر أن مهرجان RT DOC الدولي للأفلام الوثائقية "زمن الأبطال" انطلق عام 2023، وجمع على منصاته صناع الأفلام والمراسلين الحربيين والفنانين والشعراء وقادة الرأي.

وقد أقيم المهرجان في مدن روسية مختلفة، وكذلك خارجها في بيلاروس وإيطاليا وقبرص وغيرها، مؤكدا أن زمن الأبطال هو الحاضر وليس الماضي فحسب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.