ثقافة وفنون

"شاعر" يفوز بجائزة نجمة الجونة الذهبية و"وين ياخذنا الريح" أفضل فيلم عربي بمسابقة الأفلام الطويلة

 كشفت لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة بمهرجان الجونة في حفل ختام الدورة الثامنة، عن فوز فيلم "شاعر" من إخراج سيكون ميسا سوتو بجائزة نجمة الجونة الذهبية للفيلم الروائي الطويل.

وحصد نجمة الجونة الفضية، فيلم " لو المحظوظ" من إخراج تشوي لويد لي، أما الفيلم المصري "المستعمرة" من إخراج محمد رشاد، فحصد جائزة نجمة الجونة البرونزية.

ونال فيلم "وين ياخدنا الريح" من إخراج آمال القالتي، جائزة أفضل فيلم عربي روائي بمسابقة الأفلام الروائية الطويلة.

وشهدت الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي تكريم النجمة منة شلبى بمنحها جائزة "الإنجاز الإبداعي" تكريمًا لمسيرتها الفنية المتميزة وأدوارها المؤثرة في السينما المصرية والعربية، فيما شهد المهرجان هذا العام حضور النجمة العالمية كيت بلانشيت كضيفة شرف المهرجان، حيث تم تكريمها بجائزة "بطلة الإنسانية" تقديرًا لمساهماتها الفنية والإنسانية.

تضمنت الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي مجموعة أفلام كبيرة من مختلف دول العالم، تجمع بين الأفلام الروائية الطويلة، والوثائقية، والقصيرة، وبرزت السينما المصرية في دورة هذا العام بعرض 5 أفلام في مسابقات المهرجان المختلفة إضافة إلى فيلم الافتتاح "هابي بيرث داي"، وكذلك استضافة العرض الخاص لفيلم "السادة الأفاضل" بحضور صناعه وأبطاله.

ترأست النجمة ليلى علوي لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، بمشاركة جيونا نازارو، رشيد مشهراوي، كاني كوشروتي، وناهويل بيريز بيسكايارت، فيما ترأس المخرج الفرنسي نيكولا فيليبير لجنة الأفلام الوثائقية الطويلة، وضمت اللجنة أسماء المدير، سونا كارابوغوسيان، محمد سعيد أوما، وهالة جلال.

أما لجنة الأفلام القصيرة ترأسها مهدي فليفل، وشارك فيها أندريا جاتوبولوس، جولييت كانو، سعاد بشناق، ومصطفى الكاشف، بينما ضمت لجنة النجمة الخضراء جانا وهبة، مي الغيطي، ونيكلاس إنغستروم.

