"دائما" يحصد نجمة مهرجان الجونة الذهبية و"الحياة بعد سهام" أفضل فيلم عربي بمسابقة الأفلام الوثائقية

كشفت لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الوثائقية، بمهرجان الجونة السينمائي في دورته الثامنة، عن فوز فيلم "دائما" بجائزة الجونة الذهبية، والفيلم وثائقي من إخراج ديمينج تشين.

فيما حصد الفيلم المصري "الحياة بعد سهام" من إخراج نمير عبد المسيح جائزة نجمة الجونة الفضية، وحصد النجمة البرونزية فيلم "أورويل: 2+2=5" من إخراج راؤول بيك.

وذهبت جائزة أفضل فيلم عربي وثائقي للفيلم المصري "الحياة بعد سهام" من إخراج نمير عبد المسيح، ومنحت لجنة التحكيم فيلم "كيف تبني مكتبة" من إخراج مايا ليكو، كريستوفر كينج، تنويه خاص.

تضمنت الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي مجموعة أفلام كبيرة من مختلف دول العالم، تجمع بين الأفلام الروائية الطويلة، والوثائقية، والقصيرة، وبرزت السينما المصرية في دورة هذا العام بعرض 5 أفلام في مسابقات المهرجان المختلفة إضافة إلى فيلم الافتتاح "هابي بيرث داي"، وكذلك استضافة العرض الخاص لفيلم "السادة الأفاضل" بحضور صناعه وأبطاله.

