وزير الثقافة يكرم الفائزين في مسابقات مهرجان الموسيقى العربية الـ 33

فى حفل ختام مهرجان الموسيقى العربية، كرم الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، الفائزين في المسابقات الرسمية التى نظمتها دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام والمصاحبة لفعاليات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية فى دورته 33.

أتت هذه المسابقات والتي تحمل اسم رائدة الغناء العربي وأول من أسس مهرجان الموسيقى العربية الدكتورة رتيبة الحفني - في إطار حرص دار الأوبرا على اكتشاف الطاقات الفنية الواعدة وصقل مهاراتها بما يضمن استمرار مسيرة الطرب الأصيل وترسيخ الهوية الموسيقية العربية في وجدان الأجيال الجديدة.

مسابقة رتيبة الحفني في الغناء العربي للشباب

شهدت المسابقة منافسة قوية بين عشرات الأصوات الشابة من مختلف المحافظات المصرية والعربية حيث تنوعت المشاركات بين مدارس غنائية كلاسيكية وحديثة واتسمت العروض بالمستوى الفني الرفيع والالتزام بالقيم الجمالية للغناء العربي الأصيل.. وقد جاءت النتائج النهائية على النحو التالي:

المركز الأول: الفنان عمرو عادل يوسف الذي حصد الجائزة الأولى وقدرها خمسون ألف جنيه تقديرا لأدائه المتميز وقدرته على المزج بين الأصالة والتعبير الصادق في الأداء.

المركز الثاني: تقاسم الجائزة وقيمتها أربعون ألف جنيه كل من أحمد عصام الدين وزياد محمد كمال وعمرو محمد سلام بعد أن نالوا إعجاب لجنة التحكيم بأدائهم القوي وتنوعهم في اختيار المقامات والألوان الغنائية.

المركز الثالث: جاءت الجائزة وقيمتها ثلاثون ألف جنيه مناصفة بين كل من أميرة ضاحي ورحمة ضاحي وأمل أحمد السيد اللاتي قدمن أداء طربيا ناضجا يجمع بين المنوبة والدقة الموسيقية.

مسابقة رتيبة الحفني في الغناء العربي للأطفال

في فئة الأطفال جاءت المنافسة أكثر حيوية وبراءة حيث أبدع المشاركون الصغار في تقديم أغنيات من التراث العربي القديم والمعاصر، وهو ما أبهر الحضور وأكد أن مستقبل الطرب العربي لا يزال بخير.

المركز الأول: الطفل سيف عمرو سالم الذي نال الجائزة الأولى وقدرها خمسة وثلاثون ألف جنيه، بعدما أبهر لجنة التحكيم بقدراته الصوتية اللافتة وإحساسه العالي

رغم صغر سنه.

المركز الثاني: فازت به الطفلة فريدة إسلام سيد لتحصد ثلاثين ألف جنيه، بعد أداء رقيق ومتمكن لأغنيات من المدرسة الكلاسيكية.

المركز الثالث: ذهبت الجائزة وقيمتها 25 ألف جنيه، مناصفة بين الطفلين سويم سامح محمد علي ومصطفى محمود قدورة تقديرا لتقنياتهما الصوتية المتميزة وشجاعتهما على المسرح.

مسابقة العزف على التخت العربي الجماعي

وقد فاز بالجائزة وقيمتها 70 ألف جنيه مناصفة كل من يحيى رمضان يحيى ومحمد رأفت أحمد: تقديرا لبراعتهما في الأداء وقدرتهما على الحفاظ على روح التخت العربى وتقديمه برؤية موسيقية معاصرة.

