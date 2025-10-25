سوما تتغنى بأعمال فيروز ووردة الجزائرية فى حفل ختام مهرجان الموسيقى العربية ( صور )

اختتم مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية فعاليات دورته 33 ، والذى يديره المايسترو تامر غنيم، مساء اليوم على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام، والذي اختار اسم كوكب الشرق أم كلثوم شخصية الدورة الحالية، بمناسبة مرور 50 عاما على رحيلها.



سوما تحيى حفل ختام مهرجان الموسيقى العربية

وأحيت الفنانة سوما الفاصل الأول من الليلة الأخيرة لفعاليات مهرجان الموسيقى العربية، حيث قدمت باقة متنوعة من الأغنيات، وضم برنامجها في الحفل "لو كنا بنحبها" كلمات مدحت العدل وألحان عمرو مصطفى، "ده حبيبي" كلمات نصر محروس وألحان عزيز الشافعي، "مقدرش أقول" كلمات بهاء الدين محمد وألحان محمد الصاوي، "التوبة" كلمات عبد الرحمن الأبنودي وألحان بليغ حمدي، "اللي في عيني" كلمات نصر محروس وألحان وليد سعد، "أجدع صحاب" كلمات أيمن بهجت قمر وألحان محمد يحيى، "أكدب عليك " كلمات مرسي جميل عزيز وألحان محمد الموجى.

كما قدمت الفنانة سوما ميدلي لمجموعة من أغنيات فيروز وهى بكتب اسمك، آخر أيام الصيفية، البنت الشلبية، حنا السكران، سهر الليالي.

تكريم 10 شخصيات فى مهرجان الموسيقى العربية

جدير بالذكر أن مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية فى دورته 33، كرم 10 شخصيات ممن ساهموا فى إثراء الحياة الفنية فى مصر والعالم العربى، وهم الدكتور هشام شرف (الأردن)، اسم الفنانة نعيمة سميح (المغرب)، اسم الشاعر الهادى آدم (السودان)، عازف الكولة إبراهيم فتحى (مصر)، الدكتورة شيرين عبد اللطيف أستاذ الموسيقى العربية وعميد كلية التربية الموسيقية جامعة حلوان ورئيس اللجنة العلمية (مصر)، اسم الموسيقار وعازف الجيتار جلال فودة (مصر)، المايسترو حسن فكرى (مصر)، الشاعر وائل هلال (مصر)، الملحن خالد عز (مصر)، والمطربة آمال ماهر (مصر).

