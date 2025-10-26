بورسعيد تعلن تجهيز شاشات عرض عملاقة لبث احتفالات افتتاح المتحف المصري الكبير

الأحد 26 أكتوبر 2025
محافظات

أعلن اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد عن بدء تجهيز عدد من الميادين والساحات العامة بالمحافظة بشاشات عرض ضخمة لنقل فعاليات الاحتفال بافتتاح المتحف المصري الكبير بشكل مباشر على مدار اليوم وذلك في الأول من نوفمبر 2025، بما يتيح للمواطنين متابعة الحدث في أجواء احتفالية مبهجة.

 

وأكد المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تستعد لإنهاء كافة الاستعدادات الفنية واللوجسيتية لتوفير مواقع العرض الجماعي في عدد من المناطق الحيوية، مع رفع كفاءة الميادين المحيطة لتليق بالمناسبة العظيمة وذلك لمشاركة أبناء محافظة بورسعيد في الحدث التاريخي  السالف ذكره

 

 شاشات عرض عملاقة ببورسعيد لبث احتفالات افتتاح المتحف المصري الكبير

ومن المقرر أن يتم تجهيز شاشات العرض في كافة أحياء المحافظة وبورفؤاد على النحو التالي: حي الشرق " ساحة مصر - وميدان الشهداء "، حي العرب "حديقة سعد زغلول"، حي المناخ " حديقة المنتزه - حديقة الأمل " حي الضواحي " شارع العبور وشارع ٢٣ديسمبر " حي الزهور " حديقة بنزرت، وأمام كلية الدراسات الإسلامية"، حي الجنوب " الميدان الرئيسي وسط مساكن الحي الاماراتي"، مدينة بورفؤاد " ميدان الملك فؤاد أمام المعدية "

افتتاح المتحف المصري الكبير حدث قومي فريد

وأشار اللواء محب حبشي إلى أن افتتاح المتحف المصري الكبير يُعد حدثًا قوميًا فريدًا يجسد عظمة الحضارة المصرية القديمة، مشيرًا إلى أن المحافظة حريصة على أن يشارك أبناء بورسعيد في هذا العرس الوطني الذي يعكس مكانة مصر العالمية وريادتها الثقافية والحضارية.

افتتاح المتحف المصري الكبير حدث عالمي ينتظره الجميع

و قال محافظ بورسعيد: "إن افتتاح المتحف المصري الكبير هو لحظة تاريخية تُعيد للعالم ذاكرته مع مصر"، مؤكدًا حرص المحافظة على أن يعيش كل مواطن وزائر هذه اللحظة الفريدة

 

يذكر؛ أن بث الفعاليات عبر شاشات العرض يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بإتاحة الفرصة أمام جميع المواطنين في مختلف المحافظات لمتابعة هذا الحدث التاريخي العالمي

