الأحد 26 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

وزارة الصحة: المؤتمر العالمي PHDC 25 يمنح الفرق الطبية 24 ساعة تدريبية معتمدة

د. خالد عبد الغفار
د. خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، فيتو

أعلنت وزارة الصحة والسكان اعتماد البرنامج العلمي للنسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية (PHDC’25)، والذي من المقرر أن يعقد تحت شعار "تمكين الأفراد.. تعزيز التقدم.. إتاحة الفرص" خلال الفترة من 11 إلى 13 نوفمبر 2025 في قاعة مؤتمرات فندق سانت ريجيس بالعاصمة الإدارية الجديدة، تحت الرعاية الكريمة  الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية.

المجلس الصحي المصري اعتمد ساعات البرنامج العلمي للمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن المجلس الصحي المصري اعتمد ساعات البرنامج العلمي للمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية، لافتًا إلى منح الفرق الطبية 24 ساعة معتمدة CPD/CME وفقًا لمعايير CPD بعد حضورهم لجلسات المؤتمر.

وأضاف "عبدالغفار" أنه يمكن لكافة أعضاء الفرق الطبية من العاملين بالمنظومة الصحية الحصول على الساعات المعتمدة من خلال استكمال مراحل التسجيل على الموقع الإلكتروني الخاص بالمؤتمر، وتسجيل الجلسات الراغبين في حضورها من خلال إنشاء جدول الجلسات الخاص بهم على الموقع الإلكتروني، على أن يتم تسجيل الدخول والخروج من الجلسات شخصيًا خلال أيام المؤتمر لضمان احتساب الساعات المعتمدة.

وكيل وزارة الصحة بالقليوبية يتابع الاستعدادات النهائية لافتتاح مستشفى طوخ

الصحة: نقل مصابي حادث طريق "القاهرة - السويس" إلى مستشفيات بدر الجامعي والشروق

وتجدد وزارة الصحة والسكان دعوتها إلى المهتمين بقضايا التنمية البشرية والسكان والصحة العالمية للتسجيل والمشاركة في المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية (PHDC’25).

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الساعات المعتمدة وزارة الصحة والسكان وزارة الصحة رئيس جمهورية مصر العربية بالعاصمة الإدارية الجديدة

مواد متعلقة

الرعاية الصحية: إنشاء فروع جديدة للهيئة بالمنيا ومطروح لتطبيق التأمين الشامل

رئيس هيئة الدواء يبحث مع الوكالة الإسبانية جودة المستحضرات المتداولة في الأسواق

أضرار الشخير، إنذار ليلي يكشف خطر يهدد القلب

فوائد البطاطا الحلوة، سلاح طبيعي لتنظيم سكر الدم ويمنع تقلباته الحادة

الصحة: نقل مصابي حادث طريق "القاهرة - السويس" إلى مستشفيات بدر الجامعي والشروق

الصحة: وفاة حالتين و41 مصابا في حادث تصادم بطريق "القاهرة - السويس"

هيئة الدواء تبحث مع وكالة الأدوية الإيطالية تعزيز التعاون المشترك

فاكسيرا تستضيف متدربين أفارقة لتعزيز مهارات إنتاج اللقاحات

الأكثر قراءة

كريم إبراهيم يكتب.. من يحمي "باربيتو" في اتحاد كرة اليد

أسعار السمك اليوم، انخفاض لأول مرة في 8 أصناف والجمبري الممتاز يسجل 280 جنيها

انخفاض البيضاء وارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم الأحد 26 أكتوبر 2025

أسعار الخضار اليوم، انخفاض جديد في الطماطم والليمون يسجل أعلى سعر له بالأسواق

منال عوض: تنفيذ 4 برامج تدريبية متخصصة لتأهيل الكوادر المحلية على استخدام الذكاء الاصطناعي

"ڤاليو" و"أمازون مصر" توقعان اتفاقية تجارية تستهدف تقديم حلول تمويلية

ليفربول للخلف دُر، ترتيب الدوري الإنجليزي قبل ختام الجولة التاسعة

تحقيقات موسعة لكشف لغز جريمة الهرم، العثور على طفل متوفى وشقيقته مصابة واختفاء الأم وابنها الأصغر

خدمات

المزيد

أسعار الخضار اليوم، انخفاض جديد في الطماطم والليمون يسجل أعلى سعر له بالأسواق

أسعار السمك اليوم، انخفاض لأول مرة في 8 أصناف والجمبري الممتاز يسجل 280 جنيها

حالات لا تدفع فيها شركات الطيران تعويضا للمسافرين

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض العنب والمانجو وارتفاع كبير في التفاح البلدي والبلح الأحمر

المزيد

انفوجراف

3 سيناريوهات مثيرة لمستقبل محمد صلاح مع ليفربول (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

بعد واقعة مسن السويس، الأزهر للفتوى: الاعتداء على كبار السن جريمة دينية وأخلاقية

من الكتاب والسنة، أدعية الصباح التي يمكن ترديدها بسهولة

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 26 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية