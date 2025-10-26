الأحد 26 أكتوبر 2025
سياسة

النائب فهمي عبد الرؤوف فهمي يؤدي اليمين الدستورية عضوا بمجلس الشيوخ

النائب عبد الرؤوف
النائب عبد الرؤوف فهمي يؤدي اليمين الدستورية، فيتو

أدى النائب فهمي عبد الرؤوف فهمي، اليمين الدستورية عضوا في مجلس الشيوخ.

الجلسة العامة لمجلس الشيوخ

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، والتي من المقرر أن تشهد إعلان تشكيل اللجان النوعية.

 

يأتي ذلك تفعيلا للائحة الداخلية للمجلس والتي تنص على: وفى حالة غياب أحد الأعضاء عن جلسة أداء اليمين لأى سبب من الأسباب، لا يباشر مهام العضوية إلا بأدائه اليمين الدستورية.

 

وافتتح المستشار عصام الدين فريد، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة، استعدادا لاعتماد تشكيل اللجان النوعية الـ14.

 

وتشهد الجلسة العامة الأولى اليوم، قبل فتح باب الانتخابات، الدعوة لتقديم الاعتراضات والاقتراحات على تشكيل القوائم.

 

وعقب التشكيل النهائي لقوائم اللجان النوعية، يتم الدعوة لانتخاب هيئات مكاتب اللجان النوعية "رئيس - وكيلين - أمينا للسر".

ضوابط انتخاب رئيس مجلس الشيوخ

ونظمت اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، تفاصيل الجلسة الافتتاحية، حيث تنص المادة 13 على: ينتخب المجلس من بين أعضائه فى بداية كل فصل تشريعي الرئيس والوكيلين لمدة الفصل التشريعى، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التى أعطيت، ويرأس جلسة المجلس هذه أكبر الأعضاء الحاضرين سنًا، ويعاونه أصغر اثنين سنًا من الأعضاء.

أداء اليمين الدستورية في بداية جلسة الشيوخ

ويتلى فى هذه الجلسة قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد، ويؤدى الأعضاء اليمين الدستورية الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعی مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".

ويبدأ بأداء اليمين رئيس السن والعضوان المعاونان، ثم باقى الأعضاء عضوًا عضوًا، فى جلسة أو أكثر بحسب الاقتضاء.

ويلتزم كل عضو بأداء اليمين وفق نصه دون تعديل أو إضافة.

وفى حالة غياب أحد الأعضاء عن جلسة أداء اليمين لأى سبب من الأسباب، لا يباشر مهام العضوية إلا بأدائه اليمين الدستورية.

 

 

