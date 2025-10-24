مجلس الشيوخ يستأنف جلساته العامة الأحد المقبل، تعرف على جدول الأعمال

يستأنف مجلس الشيوخ، جلساته العامة يوم الأحد المقبل، برئاسة المستشار عصام فريد رئيس المجلس.

وتعد الجلسات العامة المقبلة هي أول جلسات تالية للجلسة الافتتاحية للفصل التشريعي الثاني.

قوائم تشكيل اللجان النوعية

ويتضمن جدول أعمال المجلس ثلاث جلسات عامة، الأولى تعقد الساعة الحادية عشر صباحا، ويتم خلالها إعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية للمجلس وفتح الباب لتقديم الاقتراحات والاعتراضات كتابة.

كما تعقد الجلسة الثانية في الساعة الحادية عشر ونصف صباحا، ويتم خلالها إعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية للمجلس في صورتها النهائية بعد دراسة الاقتراحات والاعتراضات المقدمة من بعض الأعضاء.

إعلان نتيجة انتخابات مكاتب اللجان النوعية

ومن المقرر أن يشهد ذلك اليوم إجراء انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية البالغ عددها 14 لجنة، سيتم انتخاب الرئيس والوكيلين وأمين السر لكل منها.

فيما تعقد الجلسة الثالثة في الساعة الثانية ظهرا، وتتضمن إعلان نتيجة انتخابات مكاتب اللجان النوعية للمجلس.

ونظمت اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، خطوات تشكيل اللجان النوعية، وانتخاب هيئات مكاتب اللجان النوعية “الرئيس – الوكيلين – أمناء السر”.

دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني

ويُعد تشكيل اللجان النوعية من أبرز مهام مجلس الشيوخ عقب بدء دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني.

ضوابط انتخاب هيئات مكاتب اللجان النوعية

وتنص المادة 42 على أن: يعلن مكتب المجلس قوائم الترشح لعضوية اللجان قبل عرضها على المجلس، ولكل عضو تقديم اقتراحاته أو اعتراضاته كتابة إلى رئيس المجلس لعرضها على المكتب للنظر فيها.

تشكيل قوائم اللجان النوعية بمجلس الشيوخ

ويعرض الرئيس على المجلس القوائم طبقا لما انتهى إليه المكتب، بعد دراسة الاعتراضات والاقتراحات المقدمة من الأعضاء، وتعتبر هذه القوائم نافذة بمجرد إقرار المجلس لها دون مناقشة.

كما تنص المادة 43 من لائحة مجلس الشيوخ على: تنتخب كل لجنة، فى أقرب وقت ممكن، فى بداية كل دور انعقاد عادي من بين أعضائها رئيسا ووكيلين وأمينا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها.

تقديم طلبات الترشح لعضوية هيئات مكاتب اللجان النوعية بمجلس الشيوخ

وتقدم طلبات الترشح كتابة إلى رئيس المجلس خلال الفترة التى يحددها مكتب المجلس، ويعلن الرئيس هذه الطلبات الأعضاء المجلس، وتجرى الانتخابات بين المرشحين بطريق الاقتراع السرى تحت إشراف لجنة يشكلها مكتب المجلس من بين أعضاء اللجان غير المتقدمين للترشح لمناصب مكاتب اللجان.

وإذا لم يتقدم للترشح أحد غير العدد المطلوب أعلن انتخاب المرشحين بالتزكية.

ويعلن رئيس المجلس نتيجة انتخابات مكاتب اللجان، ويبلغها إلى الوزراء الذين تدخل أعمال وزاراتهم فى اختصاصات اللجنة.

