قبل تشكيلها، تعرف على اختصاصات ومهام اللجنة العامة بمجلس الشيوخ

يستعد مجلس الشيوخ لتشكيل اللجنة العامة له بعدما ينتهى من تشكيل هيئات مكاتب اللجان النوعية خلال الأيام المقبلة.

وحددت اللائحة الداخلية لـ مجلس الشيوخ، اختصاصات اللجنة العامة بمجلس الشيوخ، والتي يتم تشكيلها في بداية كل دور انعقاد.

وترصد فيتو تلك الاختصاصات قبل بداية دور الانعقاد كالتالي:

اختصاصات اللجنة العامة

مادة 28

تختص اللجنة العامة بما يأتي:

أولًا: مناقشة الموضوعات العامة والأمور المهمة التى يرى رئيس المجلس، إحالتها إليها.

ثانيًا: دراسة التقارير الدورية التى تقدمها لجان المجلس عن متابعة تنفيذ القوانين والقرارات التنظيمية العامة، وعن المقترحات والشكاوى المهمة التى تمثل ظاهرة اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية عامة.

وللجنة أن تقرر عرض هذه الموضوعات والتقارير على المجلس أو أن تتخذ الإجراء المناسب فى شأنها.

مادة 29

للجنة العامة أن تدعو رئيس مجلس الوزراء أو غيره من أعضاء الحكومة أو أيًا من رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو غيرهم للاستماع إليهم كما رأت ضرورة لذلك.

كما يجوز للجنة أن تدعو أحد أعضاء مجلس الشيوخ لعرض موضوع مهم أو عاجل، أو لاستيضاح رأى العضو فى أمر من الأمور المعروضة عليها.

استئناف نظر مشروعات القوانين

كما حددت اللائحة ضوابط استئناف مناقشة مشروعات القوانين كالتالي:

مادة 153

تَستأنف اللجان عند بدء كل دور انعقاد عادي بحث مشروعات القوانين الموجودة لديها من تلقاء ذاتها، وبلا حاجة إلى أى إجراء.

الفصل الثالث: معاهدات الصلح والتحالف أو التى تتعلق بحقوق السيادة، وغيرها

مادة 154

يُبلغ رئيس الجمهورية معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة، وما يحيله من معاهدات، إلى رئيس المجلس، ويُحيلها الرئيس إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، لإعداد تقرير عنها، وذلك خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ إحالتها إليها.

ويَعرض رئيس المجلس المعاهدة وتقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية فى شأنها فى أول جلسة تالية، ليقرر إحالتها إلى اللجنة أو اللجان المختصة لإعداد تقرير بشأنها لعرضه على المجلس.

ولا يجوز للأعضاء التقدم بأى اقتراح بتعديل نصوص هذه المعاهدات. ويتخذ قرار المجلس فى ذلك بالأغلبية المطلقة للحاضرين.

