رئيس الشيوخ يفتح الباب لتلقي الاقتراحات بشأن تشكيل اللجان النوعية

أعلن المستشار عصام الدين فريد، رئيس مجلس الشيوخ، فتح باب التقدم بالاقتراحات والاعتراضات، قوائم تشكيل اللجان النوعية.

إعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية في مجلس الشيوخ

ورفع الجلسة العامة، على أن يعود بعد قليل لاعتماد التشكيل النهائي لقوائم اللجان، والدعوة لإجراء انتخابات هيئات مكاتب اللجان.

ضوابط انتخاب هيئات مكاتب اللجان النوعية في مجلس الشيوخ

ونظمت اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، ضوابط انتخاب هيئات مكاتب اللجان النوعية "الرئيس – الوكيلين – أمناء السر".

جدير بالذكر أن مجلس الشيوخ يضم 14 لجنة نوعية، لكل منها اختصاصاتها، حيث تلزم اللائحة الداخلية أن يشترك كل عضو في لجنة من لجان المجلس.

تفاصيل تشكيل اللجان النوعية في مجلس الشيوخ

وتنص المادة 39 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ على: تتكون كل لجنة من اللجان النوعية للمجلس، من عدد من الأعضاء، يحدده المجلس في بداية كل دور انعقاد عادي، بناء على اقتراح مكتب المجلس، بما يكفل حسن قيام هذه اللجان بأعمالها.

تلقي طلبات أعضاء الشيوخ لعضوية اللجان النوعية

كما تنص المادة 40 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ على: يتلقى رئيس المجلس فى بداية كل دور انعقاد عادى فى الموعد الذى يحدده، طلبات الأعضاء بالترشيح لعضوية اللجان.

ويتولى مكتب المجلس التنسيق بين هذه الطلبات مراعيا التخصص واختصاصات اللجان قدر الإمكان.

وجوب اشتراك كل عضو بالشيوخ في اللجان النوعية

فيما جاء في المادة 41 من اللائحة الداخلية لـ مجلس الشيوخ النص على: يجب أن يشترك العضو فى إحدى لجان المجلس النوعية.

ومن الجدير بالذكر أنه كشفت مصادر برلمانية داخل مجلس الشيوخ، أنه تم التوافق بشأن توزيع المناصب في تشكيل هيئات مكاتب اللجان النوعية، بين الأحزاب الكبيرة.

توافق بشأن تشكيل اللجان النوعية بمجلس الشيوخ

وأوضحت المصادر أنه تم التوافق بتواجد حزبي مستقبل وطن وحماة الوطن، في جميع هيئات مكاتب اللجان النوعية، بحيث يتم توزيع المناصب ليتواجد أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين في المناصب القيادية "رئيس اللجنة _ الوكيلين _ أمناء السر".

كما أشارت المصادر، إلى أن حزب الجبهة الوطنية سيكون له حصة في تشكيل هيئات مكاتب اللجان النوعية بمجلس الشيوخ، وكذلك باقي الأحزاب.

ورجحت المصادر أن يتم حسم تشكيل هيئات مكاتب اللجان النوعية بالتزكية، بعد التوافق بين جميع الأحزاب السياسية.

