4 أحزاب فقط تهيمن على مقاعد الشيوخ وتستحوذ على 175 مقعدًا

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، النتيجة الرسمية للجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ 2025، لتكشف عن خريطة برلمانية يهيمن عليها أربعة أحزاب رئيسية، حصدت مجتمعة 175 مقعدًا من مقاعد المجلس بنظاميه الفردي والقائمة.

"مستقبل وطن".. الصدارة المطلقة

واصل حزب مستقبل وطن ترسيخ موقعه كأكبر قوة سياسية، بحصوله على 58 مقعدًا فرديًا و44 مقعدًا بالقائمة الوطنية، ليصل إجمالي حصاده إلى 102 مقعد، وهو ما يمنحه الغالبية العددية ويعزز نفوذه في صياغة التشريعات.

"حماة الوطن".. الحضور الثاني الأقوى

حلّ حزب حماة الوطن في المرتبة الثانية، جامعًا 23 مقعدًا فرديًا و19 مقعدًا بالقائمة، بإجمالي 42 مقعدًا، مكرسًا حضوره القوي في المشهد السياسي، خاصة في محافظات الدلتا والصعيد.

"الجبهة الوطنية".. منافس يحافظ على الثبات

تمكن حزب الجبهة الوطنية من الفوز بـ9 مقاعد فردية و12 مقعدًا بالقائمة، ليحصد 21 مقعدًا، ما يعكس قدرته على الاحتفاظ بتمثيل متماسك داخل المجلس، رغم المنافسة الشرسة.

"الشعب الجمهوري".. تواجد محدود لكن مؤثر

جاء حزب الشعب الجمهوري رابعًا بـ5 مقاعد فردية و5 مقاعد بالقائمة، بإجمالي 10 مقاعد، مستمرًا في لعب دور المساند داخل التكتلات البرلمانية.

وسجلت نسبة المشاركة في انتخابات 2025 حوالي 17.1%، مقارنة بـ14.23% في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، و12.9% في انتخابات مجلس الشورى 2012، وهو ما تعتبره الهيئة الوطنية للانتخابات مؤشرًا على تنامي الوعي بأهمية دور المجلس في الحياة التشريعية وتعزيز قنوات المشاركة السياسية.

