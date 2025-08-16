السبت 16 أغسطس 2025
سياسة

تعرف على عدد اللجان النوعية في مجلس الشيوخ وضوابط تشكيلها

تفاصيل تشكيل اللجان
تفاصيل تشكيل اللجان النوعية في مجلس الشيوخ

 يبدأ  مجلس الشيوخ 2025، أعماله في دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني، في مطلع شهر أكتوبر المقبل، ويترأس الجلسة الافتتاحية أكبر الأعضاء سنا، ويعاونه أصغر الأعضاء سنا، يعقبها إجراءات أداء اليمين الدستورية. 

تفاصيل الجلسة الافتتاحية لمجلس الشيوخ 

 ومن المقرر أن يشهد مجلس الشيوخ في بداية أعماله انتخاب رئيس المجلس والوكيلين، وكذلك تشكيل اللجان النوعية.

ومن الجدير بالذكر أن مجلس الشيوخ يضم 14 لجنة نوعية، لكل منها اختصاصاتها، حيث تلزم اللائحة الداخلية أن يشترك كل عضو في لجنة من لجان المجلس.

 

عدد اللجان النوعية في مجلس الشيوخ

وتنص المادة 38 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ على:  تنشأ بالمجلس اللجان النوعية الآتية:

1. لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

 

 2. لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار.

 

 3. لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية.

 

4. لجنة الدفاع والأمن القومى.

 

5. لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

 

6. لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة.

 

 7. لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل.

 

 8. لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

 

 9. لجنة الشباب والرياضة.

 

 10. لجنة الصحة والسكان.

 

 11. لجنة الزراعة والرى والموارد المائية.

 

 12. لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى.

 

 13. لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام.

 

 14. لجنة الشئون الدينية والأوقاف.

 

 وتعاون هذه اللجان المجلس فى ممارسة اختصاصاته.

تفاصيل تشكيل اللجان النوعية في مجلس الشيوخ

 وتنص المادة 39 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ على: تتكون كل لجنة من اللجان النوعية للمجلس، من عدد من الأعضاء، يحدده المجلس فى بداية كل دور انعقاد عادى، بناء على اقتراح مكتب المجلس، بما يكفل حسن قيام هذه اللجان بأعمالها.

تلقي طلبات أعضاء الشيوخ لعضوية اللجان النوعية

 كما تنص المادة 40 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ على:  يتلقى رئيس المجلس فى بداية كل دور انعقاد عادى فى الموعد الذى يحدده، طلبات الأعضاء بالترشيح لعضوية اللجان.

ويتولى مكتب المجلس التنسيق بين هذه الطلبات مراعيا التخصص واختصاصات اللجان قدر الإمكان.

 

وجوب اشتراك كل عضو بالشيوخ في اللجان النوعية 

فيما جاء في المادة 41 من اللائحة الداخلية لـ مجلس الشيوخ النص على: يجب أن يشترك العضو فى إحدى لجان المجلس النوعية.

