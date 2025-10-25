"الشيوخ" يترقب تشكيل اللجنة العامة، تعرف على اختصاصاتها

تشهد الأيام المقبلة، الإعلان عن تشكيل اللجنة العامة في مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، وبعضوية الوكيلين اللواء أحمد العوضي، والمستشار فارس سعد، ورؤساء اللجان النوعية، وممثلي الهيئات البرلمانية للأحزاب، وعدد من المستقلين.

ضوابط عمل اللجنة العامة بمجلس الشيوخ

ونظمت اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، كذلك ضوابط عمل اللجنة العامة، حيث تنص المادة 27 على: يدعو رئيس المجلس اللجنة العامة إلى الاجتماع، ويضع جدول أعمالها، ويدير مناقشاتها، ويعلن انتهاء اجتماعاتها وقراراتها وتوصياتها.

وتعقد اللجنة اجتماعًا دوريًّا مرة كل شهر على الأقل، خلال دور الانعقاد، ويجوز لرئيس المجلس دعوتها الاجتماع غير عادي.

ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحًا، إلا بحضور أغلبية أعضائها.

ومع مراعاة ما ورد فى شأنه نص خاص، تصدر قرارات اللجنة بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس.

وتحرر محاضر موجزة لما يدور فى اجتماعات اللجنة، ولرئيس المجلس أن يأمر بطبع هذه المحاضر، ونشرها بالطريقة التى يراها مناسبة.

وتضع اللجنة القواعد الأخرى المنظمة لأعمالها بناء على اقتراح رئيس المجلس.

اختصاصات اللجنة العامة بمجلس الشيوخ

كما حددت اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، اختصاصات اللجنة العامة، وفقًا لما جاء في المادة 28 والتي تنص على: بالإضافة إلى اختصاصاتها المنصوص عليها فى هذه اللائحة، تختص اللجنة العامة بما يأتي:

أولًا: مناقشة الموضوعات العامة والأمور المهمة التي يرى رئيس المجلس، إحالتها إليها.

ثانيًا: دراسة التقارير الدورية التي تقدمها لجان المجلس عن متابعة تنفيذ القوانين والقرارات التنظيمية العامة، وعن المقترحات والشكاوى المهمة التي تمثل ظاهرة اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية عامة.

وللجنة أن تقرر عرض هذه الموضوعات والتقارير على المجلس أو أن تتخذ الإجراء المناسب فى شأنها.

وتنص المادة 29 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ على: للجنة العامة أن تدعو رئيس مجلس الوزراء أو غيره من أعضاء الحكومة أو أيًا من رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو غيرهم للاستماع إليهم كما رأت ضرورة لذلك.

كما يجوز للجنة أن تدعو أحد أعضاء مجلس الشيوخ لعرض موضوع مهم أو عاجل، أو لاستيضاح رأي العضو في أمر من الأمور المعروضة عليها.

