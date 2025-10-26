ليفربول للخلف دُر، ترتيب الدوري الإنجليزي قبل ختام الجولة التاسعة
ترتيب الدوري الإنجليزي، تراجع ليفربول للمركز السادس في جدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي قبل ختام الجولة التاسعة بعد خسارة الريدز أمام برينتفورد 3-2.
ترتيب الدوري الإنجليزي قبل ختام الجولة التاسعة
1- آرسنال 19 نقطة
2- سندرلاند 17 نقطة
3- مانشستر سيتي 16 نقطة
4- مانشستر يونايتد 16 نقطة
5- بورنموث 15 نقطة
6- ليفربول 15 نقطة
7- توتنهام هوتسبير 14 نقطة
8- تشيلسي 14 نقطة
9- كريستال بالاس 13 نقطة
10- برينتفورد 13 نقطة
11- نيوكاسل يونايتد 12 نقطة
12- أستون فيلا 12 نقطة
13- برايتون 12 نقطة
14- إيفرتون 11 نقطة
15- ليدز يونايتد 11 نقطة
16- فولهام 8 نقاط
17- بيرنلي 7 نقاط
18- نوتنجهام فوريست 5 نقاط
19- وست هام 4 نقاط
20- وولفرهامبتون 2 نقاط
جدول ترتيب الدوري الإنجليزي
مباريات الجولة التاسعة لبطولة الدوري الإنجليزي
ليدز 2- 1 وست هام
تشيلسي 1- 2 سندرلاند
نيوكاسل يونايتد 2- 1 فولهام
مانشستر يونايتد 4- 2 برايتون
برينتفورد 3-2 ليفربول
الأحد 26 أكتوبر
وولفرهامبتون ضد بيرنلي - 5 مساء
أرسنال ضد كريستال بالاس - 5 مساء
أستون فيلا ضد مانشستر سيتي - 5 مساء
بورنموث ضد نوتنجهام فورست - 5 مساء
إيفرتون ضد توتنهام - 7:30 مساء
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا