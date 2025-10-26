ليفربول للخلف دُر، ترتيب الدوري الإنجليزي قبل ختام الجولة التاسعة

ترتيب الدوري الإنجليزي، تراجع ليفربول للمركز السادس في جدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي قبل ختام الجولة التاسعة بعد خسارة الريدز أمام برينتفورد 3-2.

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل ختام الجولة التاسعة

1- آرسنال 19 نقطة

2- سندرلاند 17 نقطة

3- مانشستر سيتي 16 نقطة

4- مانشستر يونايتد 16 نقطة

5- بورنموث 15 نقطة

6- ليفربول 15 نقطة

7- توتنهام هوتسبير 14 نقطة

8- تشيلسي 14 نقطة

9- كريستال بالاس 13 نقطة

10- برينتفورد 13 نقطة

11- نيوكاسل يونايتد 12 نقطة

12- أستون فيلا 12 نقطة

13- برايتون 12 نقطة

14- إيفرتون 11 نقطة

15- ليدز يونايتد 11 نقطة

16- فولهام 8 نقاط

17- بيرنلي 7 نقاط

18- نوتنجهام فوريست 5 نقاط

19- وست هام 4 نقاط

20- وولفرهامبتون 2 نقاط



جدول ترتيب الدوري الإنجليزي

مباريات الجولة التاسعة لبطولة الدوري الإنجليزي

ليدز 2- 1 وست هام

تشيلسي 1- 2 سندرلاند

نيوكاسل يونايتد 2- 1 فولهام

مانشستر يونايتد 4- 2 برايتون

برينتفورد 3-2 ليفربول

الأحد 26 أكتوبر

وولفرهامبتون ضد بيرنلي - 5 مساء

أرسنال ضد كريستال بالاس - 5 مساء

أستون فيلا ضد مانشستر سيتي - 5 مساء

بورنموث ضد نوتنجهام فورست - 5 مساء

إيفرتون ضد توتنهام - 7:30 مساء

