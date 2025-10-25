السبت 25 أكتوبر 2025
نجيب ساويرس يكشف حقيقة ترشحه لإدارة قطاع غزة

رجل الأعمال المهندس
رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، فيتو

كشف رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، حقيقة ما أثير وتردد في بعض وسائل الإعلام عن ترشحه لإدارة قطاع غزة.

 

ساويرس ينفي ما أشيع عن انضمامه لفريق يدير قطاع غزة

وأوضح  نجيب ساويرس، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم” أنه اطّلع على الأمر من خلال وسائل الإعلام مثل باقي المواطنين، دون أن يتواصل معه أي طرف رسمي بشأن إدارة قطاع غزة.

 

شرط نجيب ساويرس لقبول عرض إدارة غزة

وقال ساويرس،، إن قبوله بهذا المقترح –إذا طُرح عليه– يرتبط بشرط رئيسي يتمثل في وجود حل الدولتين بشكل واضح، يضمن إقامة دولة فلسطينية كاملة السيادة.

وأضاف: ليس لدي أي هدف شخصي أو سعي وراء مكاسب.. نفسي قبل ما أموت أشوف دولة فلسطين.

