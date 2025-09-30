نائب يهاجم الحكومة بسبب أزمة نقص الأدوية ويرفض تحميلها للأطباء

وجه النائب فريدي البياضي، عضو مجلس النواب، سؤالًا عاجلًا إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الصحة، المالية، والتخطيط، بشأن تصريحات رئيس مجلس الوزراء الأخيرة حول أزمة نقص الأدوية.

موقف الحكومة من أزمة نقص الأدوية

وأشار إلى أنه في المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس مجلس الوزراء عقب اجتماع الحكومة، صرّح بأن بعض الأطباء يكتبون أسماء دواء بعينها ومن شركات محددة رغم نقصها في السوق، في حين تتوافر بدائل أخرى، ووجّه بضرورة كتابة الروشتة بالاسم العلمى بدلًا من الاسم التجاري.

الحكومة تحمل الأطباء أزمة نقص الأدوية

وقال: مثل هذه التصريحات تمثل قلبًا للحقائق وإلقاءً باللوم على غير أصحابه، فالمعتاد منذ عقود طويلة أن يكتب الأطباء الأدوية بالاسم التجاري، وهو النظام المتعارف عليه تاريخيًا بين الطبيب والصيدلي والمريض، ولم يكن هذا السبب يومًا وراء أزمات الدواء، متسائلا: هل الأطباء يكتبون الأسماء التجارية اليوم فقط أم أن هذا هو المتبع منذ زمن بعيد؟.

وتابع عضو مجلس النواب: الأخطر أن الحكومة تتجاهل أن الطبيب نفسه متضرر من أزمة نقص الأدوية، إذ يعجز عن توفير العلاج المناسب لمريضه.

الأطباء والمرضى ضحايا التقصير في المنظومة الصحية

وأكد أن الأطباء والمرضى معًا ضحايا قصور المنظومة الصحية، وضحايا أولويات الإنفاق الحكومية المقلوبة، قائلا: فبدلًا من أن تنشغل الحكومة بحل مشكلات الصحة والبيئة الطاردة للأطباء، إذا بها تحاول تحميلهم مسئولية فشلها.

وأكد النائب أن الحقيقة التي لا تحتمل الجدل أن أزمة نقص الأدوية لها أسباب موضوعية أقرّت بها شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، التي أعلنت رسميًا أن هناك نحو ٣٠٠٠ صنف دوائي ناقص في السوق المصرية، بينها أدوية حيوية وأساسية.

أسباب أزمة نقص الأدوية

وحدد النائب عدة أسباب بشأن أزمة نقص الأدوية:

1. نقص العملة الصعبة وتأثيره على استيراد المواد الخام.

2. التسعير الجبري غير الواقعي الذي يدفع الشركات إلى الخسارة.

3. ضعف الرقابة والإجراءات البيروقراطية في الاستيراد والتصاريح.

4. ممارسات الاحتكار والتخزين من بعض التجار وشركات التوزيع.

5. التضخم الذي ضاعف تكاليف الإنتاج والنقل.

وتساءل النائب: لماذا يتم تحميل الأطباء وزر أزمة يعلم الجميع أنها نتيجة قصور حكومي وإداري؟.

وطالب عضو مجلس النواب، بكشف خطة الحكومة ووزارة الصحة لمواجهة هذا النقص الكبير الذي تجاوز ٣٠٠٠ صنف من الأدوية، متسائلا: متى ستعالج الحكومة جذور المشكلة بدلًا من البحث عن شماعات تعلق عليها فشلها؟.



وتابع عضو مجلس النواب: كيف ستضمن وزارة الصحة عودة الثقة بين المريض والطبيب والصيدلي في ظل استمرار هذه الأزمات؟.





وأكد أن أزمة الدواء باتت تهدد الأمن الصحي القومي مباشرة، ولا يجوز أن تُدار بمنطق التبرير أو عبر تحويل الضحية إلى متهم، بل بخطط واضحة وحلول جذرية تعلن للشعب بشفافية”.

