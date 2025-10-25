انطلاق مبادرة "تمكين" بالجامعات، جامعة القاهرة تنظم ندوات ومسابقات وألعاب لذوي الهمم.. مؤسسات ومنظمات متخصصة تشارك بورش عمل في عين شمس، واحتفالية كبرى بحلوان 4 ديسمبر

أعلنت وزارة التعليم العالي بدء تفعيل مبادرة تمكين للعام الدراسي 2025/2026، والتي تهدف لدعم الطلاب ذوي الإعاقة بالجامعات.

وكشفت الدكتورة شيرين يحيى إبراهيم مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، فعاليات مبادرة تمكين، التي ستنطلق خلال الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر الجاري (من 25 إلى 30 أكتوبر) في مختلف الجامعات.

وتقوم المبادرة على تقديم حملات توعوية موسعة تهدف إلى التعريف بخدمات مراكز دعم الطلاب ذوي الإعاقة، وتنمية الوعي بثقافة الشمول والمساواة بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعات.

وتتواصل الفعاليات خلال أيام الخميس من شهر نوفمبر 2025، لضمان استدامة التفاعل المجتمعي وتوسيع نطاق المشاركة داخل المجتمع الجامعي، على أن تُختتم الأنشطة يوم الخميس 4 ديسمبر 2025 تزامنًا مع احتفالات اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة.

وتشمل خطة التنفيذ جامعات الوادي الجديد، ووجامعة القاهرة، جامعة الأقصر، وجامعة عين شمس، حيث تنفّذ جميع الجامعات في الأقاليم السبعة حملات توعوية تهدف إلى إبراز أهداف مبادرة "تمكين"، وتسليط الضوء على الجهود المبذولة من مراكز دعم الطلاب ذوي الإعاقة لنشر ثقافة الشمول والدمج الأكاديمي، وتعظيم أثر المبادرة في مجالات التمكين والمساواة، وتحفيز الوعي المجتمعي بأهمية دعم الطلاب ذوي الإعاقة أكاديميًّا واجتماعيًّا.

بدء خطة تنفيذ مبادرة تمكين بجامعة القاهرة

وأعلنت جامعة القاهرة الخطة التنفيذية للمبادرة الرئاسية "تمكين"، وللتي بدات اعتبارا من اليوم السبت الموافق 25 أكتوبر وحتى 30 أكتوبر الجارى، داخل كليات الجامعة وإدارة رعاية الشباب، في إطار الجهود المستمرة للدولة المصرية لتعزيز حقوق ذوي الهمم ودعم اندماجهم في المجتمع، ونشر الوعي بحقوقهم وواجباتهم.

وأكد الدكتور محمد سامي عبدالصادق، رئيس الجامعة، أنها وضعت خطة تنفيذية متكاملة لدعم المبادرة الرئاسية "تمكين" الخاصة بذوي الهمم، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بضرورة تمكين ذوي الهمم ودمجهم الكامل في المجتمع، لافتًا إلى تبنى رؤية شاملة تركز على توفير بيئة تعليمية وبحثية دامجة، تتيح للطلاب من ذوي الهمم فرصًا متكافئة في التعلم والابتكار والمشاركة في الحياة الجامعية.

وأوضحت الدكتورة جيهان المنياوى مسئول ملف الإعاقة بجامعة القاهرة، أن اليوم الأول من الخطة التنفيذية لمبادرة تمكين يتضمن تنظيم مسابقة بعنوان "اعرف حقوقك"، وندوة بعنوان "التمكين عبر الإشارة: من التواصل إلى المشاركة المجتمعية" بكلية طب الأسنان، كما يتضمن اليوم الثاني تنظيم مسابقة ألعاب القوي بملاعب الجامعة، ومسابقة معلومات عامة بمبني رعاية الشباب، إلى جانب ندوة تفاعلية بكلية الحقوق بعنوان "الحقوق القانونية للطلاب ذوي الإعاقة في مؤسسات التعليم العالي"، كما تقام باليوم الثالث مسابقة لرفع الأثقال بملاعب الجامعة، إلى جانب جلسة تفاعلية ومقهي الصمت لتعلم أساسيات لغة الجسد والإشارة بكلية التربية النوعية.

وأضافت الدكتورة نانيس عصام، مدير مركز خدمات ودعم ذوي الإعاقة بجامعة القاهرة أن اليوم الرابع من الخطة التنفيذية لمبادرة تمكين يتضمن تنظيم مسابقة لكرة القدم بملاعب الجامعة وجلسة تفاعلية بعنوان "التنوع في الإعاقات وأثره في تحقيق الدمج الشامل داخل المجتمع الجامعي" بكلية الآداب، كما يتضمن اليوم الخامس مسابقة تنس طاولة بملاعب الجامعة، وتنظيم كلية دار العلوم لأنشطة تتضمن جلسة تفاعلية "من التحدي إلي التمكين: تجربة شخصية في مواجهة الإعاقة"، وفقرة للمواهب، وعرض أجهزة لمساعدة ضعاف البصر مع أنشطة تطبيقية، ومحاكاة تفاعلية، ويتضمن اليوم السادس معرضا للأعمال الفنية وحفلا غنائيا وعرض مسرحي قصير بمبني رعاية الشباب، وتنظيم ماراثون مصغر "نمشي معا للتمكين" بملاعب الجامعة.

مؤسسات ومنظمات متخصصة تشارك في مبادرة تمكين بعين شمس

وفي جامعة عين شمس، أكد الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس الجامعة، أنها وضعت خطة تنفيذية متكاملة لدعم المبادرة الرئاسية "تمكين" الخاصة بذوي الإعاقة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بضرورة تمكينهم ودمجهم الكامل في المجتمع.

وأشار إلى تبني الجامعة رؤية شاملة تركز على توفير بيئة تعليمية وبحثية دامجة، تتيح للطلاب من ذوي الهمم فرصًا متكافئة في التعلم والابتكار والمشاركة الفعالة في الحياة الجامعية.

وتشهد المبادرة مشاركة لعدد من المؤسسات والمنظمات المتخصصة في مجال دعم وتمكين الطلاب ذوي الهمم، من بينها مؤسسة بصيرة، مؤسسة الحسن، ومنظمة كاريتاس مصر، حيث سيتم تنظيم ورش عمل متخصصة وعدد من الأنشطة والفعاليات التفاعلية داخل الحرم الجامعي لعدد من الطلاب ذوي الهمم وأعضاء هيئة التدريس.

وتنطلق فعاليات المبادرة بجامعة عين شمس غدا الأحد الموافق 26 أكتوبر 2025 في تمام الساعة الواحدة ظهرًا أمام قصر الزعفران بالحرم الجامعي، وتستمر على مدار خمسة أيام متتالية تتنوع خلالها الفعاليات ما بين ورش تدريبية، وجلسات حوارية.

توفير طابعات برايل وأجهزة قارئة للشاشة لذوي الهمم بجامعة حلوان

وتنطلق فعاليات مبادرة تمكين بجامعة حلوان، خلال الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر، وتشمل حملات توعوية وورش عمل، التعريف بخدمات مركز التميز لدعم الطلاب ذوي الإعاقة، وتنمية ثقافة الدمج والمساواة داخل المجتمع الجامعي.

وقال الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، إن الجامعة تضع دعم وتمكين الطلاب ذوي الإعاقة على رأس أولوياتها، من خلال منظومة متكاملة يقودها مركز التميز، الذي يمثل نموذجًا رائدًا في تقديم الخدمات الأكاديمية والنفسية والاجتماعية للطلاب، بما يضمن مشاركتهم الكاملة والفاعلة في الحياة الجامعية.

ويقدم مركز التميز لدعم الطلاب ذوي الإعاقة بجامعة حلوان مجموعة من الخدمات النوعية، أبرزها توفير أدوات تعليمية، مساعدة مثل أجهزة قارئة للشاشة، وطابعات برايل، وبرمجيات تحويل النصوص إلى صوت، تقديم جلسات دعم نفسي واجتماعي بإشراف متخصصين، تيسير إجراءات التسجيل والاختبارات للطلاب ذوي الإعاقة، وتوفير مرافقين أكاديميين عند الحاجة، تنظيم أنشطة ثقافية ورياضية وفنية دامجة، تدريب أعضاء هيئة التدريس والعاملين على أساليب التعامل الداعم مع الطلاب ذوي الإعاقة.

وتتواصل فعاليات المبادرة خلال أيام الخميس من شهر نوفمبر، على أن تُختتم في 4 ديسمبر 2025، بالتزامن مع اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، في احتفالية موسعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.