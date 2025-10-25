انطلاق مبادرة "تمكين" بجامعة المنصورة لدعم الطلاب ذوي الهمم

انطلقت اليوم فعاليات المبادرة الرئاسية "تمكين" بجامعة المنصورة لدعم وتمكين الطلاب ذوي الإعاقة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي إطار توجيهات القيادة السياسية نحو دعم ودمج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف مجالات الحياة الأكاديمية والمجتمعية.

انطلاق فعاليات المبادرة الرئاسية "تمكين" بجامعة المنصورة

وأعلنت جامعة المنصورة عن انطلاق فعاليات المبادرة الرئاسية "تمكين" بالجامعة للعام الجامعي 2025–2026، تنفيذًا لتوجيهات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وتحت رعاية الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، تأكيدًا لالتزام الجامعة بتحقيق الشمول والعدالة والمساواة داخل المجتمع الجامعي.

وفي تصريحٍ صحفي، أكَّد الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، أن المبادرة تأتي امتدادًا لجهود الدولة المصرية في بناء مجتمع شامل ومستدام يحقق المساواة بين جميع فئاته، مشيرًا إلى أن الجامعة تُعَدّ من المؤسسات الرائدة في دعم وتمكين الطلاب ذوي الإعاقة، من خلال تطوير منظومة الخدمات التعليمية والتكنولوجية والاجتماعية المقدَّمة لهم، وتيسير سبل الإتاحة الشاملة داخل الحرم الجامعي.

وأضاف أن جامعة المنصورة تسعى إلى أن تكون نموذجًا وطنيًّا في تعزيز ثقافة الدمج والمواطنة الفاعلة؛ فتمكين ذوي الإعاقة ليس التزامًا أخلاقيًّا وإنسانيًّا فحسب، بل هو استثمار في طاقات بشرية مبدعة تُسهِم في تحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

كما أكَّد أن جامعة المنصورة ستظل داعمةً لجميع المبادرات الوطنية التي تستهدف بناء الإنسان المصري وتعزيز قيم الوعي والانتماء، مشيرًا إلى أن "تمكين" ليست مجرد مبادرة، بل هي رسالة وعي ومسؤولية تُجسّد رؤية الدولة المصرية في تحقيق الدمج الشامل وتمكين جميع الفئات من المشاركة في مسيرة البناء والتنمية.

ومن جانبه، صرّح الدكتور محمد عطية البيومي، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، بأن فعاليات المبادرة تستهدف رفع مستوى الوعي المجتمعي داخل الجامعة، وتعزيز المشاركة الفاعلة لجميع الطلاب في الأنشطة دون تمييز، موضحًا أن الجامعة حرصت على إعداد برنامج متكامل لأنشطة "تمكين" يشمل الجوانب الثقافية والعلمية والفنية والرياضية، ويُبرز النماذج الناجحة من الطلاب ذوي الإعاقة بوصفهم قدوةً ملهمةً لزملائهم.

وفي السياق ذاته، أوضحت الدكتورة نانيس البلتاجي، مديرة مركز خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة بالجامعة، أن فعاليات المبادرة انطلقت اليوم بمشاركة واسعة من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، حيث نُظِّم معرضٌ توعوي ضمن أنشطة اليوم الأول لتعريف الزوار بلغة الإشارة وطريقة برايل والخدمات التي يقدمها المركز للطلاب ذوي الإعاقة.

جديرٌ بالذكر أن الفعاليات ستتواصل على مدار الأسبوع لتشمل ندواتٍ وورشَ عملٍ وأنشطةً فنيةً وثقافيةً ورياضية، من بينها ندوة بعنوان "نظافة اليدين" مخصَّصة للطلاب المكفوفين، وأخرى بعنوان "طريقك للتعرف على أحدث أدوات الذكاء الاصطناعي وكيفية الاستفادة منها لذوي الهمم" يُقدِّمها الدكتور مينا ماهر، إلى جانب لقاءٍ ثقافيٍّ مع الكُتّاب من ذوي الإعاقة: سهيلة محمد، وبلال حسام، ونورهان عابد، لعرض تجاربهم الإبداعية في التأليف والدمج الثقافي.

كما تُختتم فعاليات الأسبوع بمسابقةٍ توعويةٍ تفاعلية داخل الحرم الجامعي بعنوان "كرسي بيدور ووعي بينتشر".

الفعاليات لتوسيع نطاق المشاركة وضمان استدامة التفاعل

وستُستأنف فعاليات المبادرة خلال أيام الخميس من شهر نوفمبر، لتوسيع نطاق المشاركة وضمان استدامة التفاعل، على أن تُختتم فعاليات المبادرة على مستوى الجامعات يوم الخميس الموافق 4 ديسمبر 2025، تزامنًا مع اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة.

