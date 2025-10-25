السبت 25 أكتوبر 2025
مصرع فتاة في حادث تصادم علي طريق "السلام - الجمالية" بالدقهلية

مصرع فتاة في حادث
مصرع فتاة في حادث تصادم، فيتو

لقيت فتاة في نهاية العقد الثاني من عمرها مصرعها، في حادث اصطدام سيارة ملاكي بسيارة ربع نقل علي طريق السلام الجمالية.

تلقت الأجهزة الأمنية بالدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بمصرع فتاة جراء حادث اصطدام سيارة  ملاكي في سيارة ربع نقل علي  طريق السلام الجمالية.

علي الفور انتقلت قوة أمنية وسيارة إسعاف الي موقع الحادث وبالفحص تبين  مصرع مريم ناجح ناجح الخميسي  18 سنة، إثر إصابتها بكسر في الرقبة وتوقف مفاجئ لعضلة القلب، وتم عمل إنعاش قلبي رئوي لكن الحالة لم تستجب وتم إعلان الوفاة ونقل الجثمان لمستشفي الجمالية المركزي.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض علي النيابة العامة ومباشرة التحقيقات.

