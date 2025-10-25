منير وحماقي يقدمان ديو جمد قلبك يا فلسطيني باحتفالية وطن السلام (فيديو)

قدم الكينج محمد منير ومحمد حماقي ديو جمد قلبك يا فلسطيني دعما للقضية الفلسطينية، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية وطن السلام المقامة حاليا في العاصمة الإدارية.

يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي احتفالية وطن السلام، بدار الأوبرا بمدينة الثقافة والفنون بالعاصمة الإدارية الجديدة.

