ثقافة وفنون

منير وحماقي يقدمان ديو جمد قلبك يا فلسطيني باحتفالية وطن السلام (فيديو)

محمد منير وحماقي
محمد منير وحماقي

قدم الكينج محمد منير ومحمد حماقي ديو جمد قلبك يا فلسطيني دعما للقضية الفلسطينية، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية وطن السلام المقامة حاليا في العاصمة الإدارية. 

 

يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي احتفالية وطن السلام، بدار الأوبرا بمدينة الثقافة والفنون بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وفى سياق آخر توجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بخالص الشكر للملك فيليب، ملك بلجيكا على حفاوة الاستقبال فى بروكسل وعلى ما يجمع بلدينا من علاقات ثنائية قوية ومتميزة.

 

