السيسي: اللى حصل في شرم الشيخ كان بفضل ربنا

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال فعاليات احتفالية «وطن السلام» بالعاصمة الإدارية الجديدة: "أرحب بالجميع في احتفالية وطن السلام، ومن خلالكم أوجه كل التحية والتقدير للمصريين والضيوف الموجودين في الاحتفالية، والشكر لكل من شارك في الاحتفالية من الفنانين والفنانات الذين جعلوا اليوم جميلًا."

وشدد على أهمية شكر الله أولًا وأخيرًا، مؤكدًا: "صاحب الفضل مش من دلوقتي ولا من كتير فات، صاحب الفضل ربنا".

مواقف إنسانية ودروس القيادة

أشار الرئيس السيسي إلى تداعيات الأحداث في قطاع غزة خلال العامين الماضيين، وقال:"كنت أعلم أن الأيام القادمة ستكون صعبة، وأن رد الفعل في قطاع غزة مع أشقائنا الفلسطينيين سيكون ضخمًا، لكن كنت مطمئنًا أن كل ما نفعله هو لمصلحتهم وليس ضدهم".

وأضاف:"المسؤولية كبيرة، وكل قرار له تبعاته، وعلينا أن نكون على وعي بذلك دائمًا، لكن مع توفيق الله، الأمور تمضي نحو الحلول الصحيحة".

دور مصر ومبادراتها الإنسانية

وأوضح الرئيس أن جهود مصر في تسهيل الأوضاع الإنسانية للفلسطينيين كانت دائمًا بعين الاعتبار، وقال:"حتى لو كنا نحن بعيدين عن الأضواء، والعالم كله يرى المعاناة، نحن نسعى دائمًا لتخفيفها وتقليلها."

وأكد السيسي أن نجاحات مبادرات مصر، ومنها ما تم في شرم الشيخ، كانت بفضل توفيق الله، مشددًا على أهمية الثقة بالله والشكر له أولًا وأخيرًا في كل الجهود والمساعي الإنسانية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.