السبت 25 أكتوبر 2025
ترامب يلتقي أمير قطر أثناء تزويد طائرته الرئاسية بالوقود في مطار الدوحة

التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قبل قليل في الدوحة، أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ورئيس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن. 

 

التزود بالوقود في مطار الدوحة

وقال ترامب في تصريحات مقتضبة، على متن طائرته الرئاسية "إير فورس ون" التي توقفت بـ مطار الدوحة للتزود بالوقود، إنه سعيد بلقاء الشيخ تميم، مؤكدًا أن "قطر حليف مهم للولايات المتحدة".

 

ترامب يتوجه إلي ماليزيا ضمن جولة آسيوية

ويشار إلى أن ترامب قرر التوقف في قطر في طريقه نحو ماليزيا ضمن جولة آسيوية يتوقع أن يلتقي خلالها بنظيره الصيني في كوريا الجنوبية.

