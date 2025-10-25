السبت 25 أكتوبر 2025
السيسي: الشعب اللي بيرفض الهزيمة ربنا بيعينه على النصر

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيتو
خلال فعاليات احتفالية «وطن السلام» بالعاصمة الإدارية الجديدة، رحّب الرئيس عبد الفتاح السيسي بالطفلة الفلسطينية ريتاج، معبرًا عن تقديره لكل الأطفال الفلسطينيين الذين يعانون تبعات العدوان، قائلًا:"نرحب بالطفلة الفلسطينية ريتاج وكل اللى زي ريتاج".

أكتوبر شهر النصر والإصرار

وتطرق الرئيس السيسي إلى قيمة الصمود والإصرار الشعبي في مواجهة التحديات، مؤكدًا:"أكتوبر شهر جميل، وشهر النصر، والنصر ما بيجيش بس بالجيش أو بس بقوة الجيش، بيجي أولًا بقوة الشعب اللي بيرفض الهزيمة، وربنا بيعينه على النصر".

وشدد على أن الشعب الذي يرفض الهزيمة ويصمد في وجه الصعاب  أساس كل انتصار، مضيفًا:"الشعب اللي بيرفض الهزيمة، ربنا بيعينه على النصر".

رسالة إنسانية ووطنية

جاءت كلمات الرئيس لتؤكد الدور الأساسي للمواطن المصري في مواجهة التحديات، وتجسد روح التضامن مع الأشقاء الفلسطينيين، ضمن فعاليات احتفالية وطن السلام التي تجمع الفن والثقافة والقيم الوطنية في رسالة واضحة عن الوحدة والصمود.

