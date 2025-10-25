السبت 25 أكتوبر 2025
آمال ماهر تقدم ديو مصر هي بلد السلام مع حمزة نمرة أمام الرئيس السيسي

قدم النجم حمزة نمرة ديو مصر هي بلد السلام مع الفنانة آمال ماهر، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية وطن السلام في العاصمة الإدارية.

 

يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي احتفالية وطن السلام، بدار الأوبرا بمدينة الثقافة والفنون بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وفي سياق آخر، توجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بخالص الشكر للملك فيليب، ملك بلجيكا على حفاوة الاستقبال فى بروكسل وعلى ما يجمع البلدين من علاقات ثنائية قوية ومتميزة.

 

 

