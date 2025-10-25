لقطة إنسانية مؤثرة للرئيس السيسي تجاه طفلة فلسطينية في احتفالية «وطن السلام»

خلال فعاليات احتفالية «وطن السلام» بالعاصمة الإدارية الجديدة، ظهرت طفلة فلسطينية أصيبت نتيجة العدوان الإسرائيلي، وتلقت علاجها في مصر، معبرة عن رغبتها الملحة بلقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلة:«نفسي أشوفك وتعمل معايا مقابلة وأسلم عليك وأبوس راسك».

وأضافت الطفلة بتأثر:«أنا عاوزة أطلب من أبويا عبد الفتاح السيسي طلب صغير.. نفسي أشوفك».

استجابة الرئيس السيسي

استجاب الرئيس السيسي فور سماع طلب الطفلة، وأشار إليها بإيماءة يده، داعيًا إياها للحضور والجلوس بجانبه، قائلًا:«تعالى».

وجلس الرئيس بجانب الطفلة، مُظهرًا روحًا إنسانية ودعمًا للشعب الفلسطيني، في لحظة أثرت الحضور وعبّرت عن عمق العلاقات الإنسانية بين مصر وفلسطين.

رسالة إنسانية من «وطن السلام»

هذه الواقعة جسدت الجانب الإنساني للحدث، وأكدت أن احتفالية «وطن السلام» ليست مجرد فقرات فنية وثقافية، بل تحمل رسائل إنسانية ومواقف داعمة للقضايا العادلة، وتجسد قيم التضامن والتعاطف مع المتضررين من الحروب والصراعات.

