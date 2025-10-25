رفض التهجير والقرار مسؤولية، رسائل قوية من السيسي في احتفالية وطن السلام

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي احتفالية وطن السلام، بدار الأوبرا بمدينة الثقافة والفنون بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ووجه الرئيس السيسي عددا من الرسائل أبرزها:

- رفضنا تهجير الفلسطينيين

- القرار مسؤولية

- كل أمر له حساباته

- كانت لدينا ثقة بإنتهاء الأزمة في غزة

- كنا نسعى ونجتهد لتخفيف المعاناة في قطاع غزة.

- النصر يأتي بقوة الشعب

ووجه الرئيس الشكر لله صاحب الفضل.. قائلا ربنا صاحب الفضل لما حدث في قمة شرم الشيخ للسلام

كما وجه الرئيس الشكر للمصريين ولكل من شارك في الحفل



