إعلام عبري: الآلاف يتظاهرون قبالة وزارة جيش الاحتلال في تل أبيب

الآلاف يتظاهرون قبالة
الآلاف يتظاهرون قبالة وزارة جيش الاحتلال، فيتو

أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم السبت، بأن آلاف الإسرائيليين يتظاهرون قبالة وزارة جيش الاحتلال في تل أبيب للضغط لإعادة ما تبقى من جثث الرهائن بغزة.

استعدادات لاستلام جثتي رهينتين من غزة

في غضون ذلك، أفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم السبت، باستعدادات في تل أبيب لاستلام جثتي رهينتين اليوم.


دفعة جديدة من جثث الأسري

وأمس، قالت هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن مصادر مطلعة: إن إسرائيل تستعد لاستقبال دفعة جديدة من جثث الأسرى خلال نهاية الأسبوع الجاري.

وتأتي هذه التطورات ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة الذي تم التوصل إليه بوساطة الولايات المتحدة، ويتضمن التبادل التدريجي للجثامين والأسرى.

