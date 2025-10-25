6 مصابين بنيران الاحتلال في غزة منذ فجر اليوم

أفادت مصادر طبية في غزة، مساء اليوم السبت، بإصابة 6 أشخاص بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة من القطاع منذ فجر اليوم.

93 شهيدا و324 مصابا منذ وقف إطلاق النار في القطاع

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة باستشهاد 93 فلسطينيا وإصابة 324 شخصا وانتشال جثامين 464 شهيدا منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الحالي.

وتوصلت إسرائيل وحركة حماس يوم 9 أكتوبر الجاري إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى يستند إلى خطة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفي اليوم التالي دخلت المرحلة الأولى من الاتفاق حيز التنفيذ.

وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، عن إصابتين في قصف الاحتلال مركبة مدنية في بني سهيلا شرق خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأكدت الإدارة العامة للإسعاف والطوارئ الفلسطينية إصابة طفل بجروح خطيرة جراء نيران الاحتلال الإسرائيلي شمال غرب رفح جنوبي قطاع غزة.

قصفا مدفعيا إسرائيليا على المناطق الشرقية من مدينة دير البلح

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي شن قصفا مدفعيا إسرائيليا على المناطق الشرقية من مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وأوضح مصدر في مستشفى العودة، إصابة فلسطيني برصاص جيش الاحتلال شرقي مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وأقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي على نسف مباني سكنية جنوب شرق خان يونس جنوبي قطاع غزة.

