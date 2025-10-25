السبت 25 أكتوبر 2025
مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال خلال اقتحامها بلدة عقابا بالضفة الغربية

الضفة الغربية، فيتو
الضفة الغربية، فيتو

أفادت تقارير إخبارية، مساء اليوم السبت، باندلاع مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال خلال اقتحامها بلدة عقابا في الضفة الغربية المحتلة.

 

تشكيل اللجنة المتفق عليها لتسلم إدارة قطاع غزة

وعلى صعيد آخر، قال المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم في منشور على صفحته عبر فيسبوك، إن الحركة تدعو إلى الإسراع في تشكيل اللجنة المتفق عليها لتسلم إدارة قطاع غزة، وذلك للقيام بمهامها في إعادة الإعمار.

جاءت تصريحات قاسم بعدما أكد في وقت سابق التزام الحركة الكامل بتفاصيل اتفاق الهدنة الذي تم التوصل إليه بجهود الوسطاء، مشيرًا إلى أن حماس حريصة على إنجاح هذا الاتفاق وتنفيذه على أرض الواقع.

وأوضح قاسم، أمس الجمعة، أن حماس حصلت على ضمانات واضحة من مصر وقطر وتركيا، إلى جانب تأكيدات مباشرة من الولايات المتحدة بأن الحرب انتهت فعليًا، وأن تنفيذ بنود الاتفاق يمثل نهاية كاملة لها.

المرحلة الأولى من الاتفاق عبر تسليم الأسرى الأحياء وبعض الجثامين

كما لفت إلى أن حماس نفذت المرحلة الأولى من الاتفاق عبر تسليم الأسرى الأحياء وبعض الجثامين، وتعمل حاليًا على استكمال تسليم ما تبقى منها.

أما المرحلة الثانية من الاتفاق، فأوضح المتحدث باسم الحركة أنها تتطلب مزيدًا من النقاش والتفاهم مع الوسطاء، لأنها تتضمن قضايا عامة وإشكاليات معقدة تحتاج إلى مقاربات دقيقة.

