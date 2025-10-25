إذاعة جيش الاحتلال: استعدادات لاستلام جثتي رهينتين من غزة اليوم

أفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم السبت، باستعدادات في تل أبيب لاستلام جثتي رهينتين اليوم.

دفعة جديدة من جثث الأسري

وأمس، قالت هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن مصادر مطلعة: إن إسرائيل تستعد لاستقبال دفعة جديدة من جثث الأسرى خلال نهاية الأسبوع الجاري.

وتأتي هذه التطورات ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة الذي تم التوصل إليه بوساطة الولايات المتحدة، ويتضمن التبادل التدريجي للجثامين والأسرى.

سرقة شاحنة لجيش الاحتلال داخل قاعدة عسكرية في غلاف غزة

كشفت "القناة 12" العبرية، عن حادثة سرقة غير مسبوقة، وقعت داخل قاعدة عسكرية في منطقة "غلاف غزة"، أثارت صدمة واسعة في إسرائيل.

وذكرت القناة العبرية أن "الواقعة تمثلت في سرقة شاحنة تخص الجيش، من داخل قاعدة عسكرية في منطقة غلاف غزة، قبل نحو 3 أسابيع".

وقالت القناة: إن "الحادثة تسلط الضوء على خلل أمني خطير، إذ لم تكتشف السرقة إلا بعد نحو 3 أسابيع، دون أن يُرصد التسلل إلى القاعدة أو خروج المركبة منها".

ووفق القناة، فإن "الشاحنة شوهدت لاحقًا تتجه نحو بلدة نتيفوت، حيث صادف وجود اللواء (احتياط) يوسي باخر، في المكان فبدأ بمطاردتها، ما دفع السارق إلى تركها على جانب الطريق والفرار".

ووصفت مصادر أمنية الحادثة بأنها "انفلات أمني يتطلب من الجيش الاستفاقة فورًا"، فيما أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي أن الشرطة تحقق في الواقعة، مشيرًا إلى "تشديد الإجراءات الأمنية في أعقاب الحادث".

وأثارت الحادث تساؤلات كبيرة حول ضعف الحراسة العسكرية داخل قواعد الجيش، خاصة في منطقة حساسة مثل "غلاف غزة" والتي شهدت هجوم 7 أكتوبر في العام 2023.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.