الدوري الألماني، تعادل سلبي بين بوروسيا دورتموند وكولن في الشوط الأول

الدوري الألماني، انتهى الشوط الأول من مباراة بوروسيا دورتموند أمام ضيفه كولن بالتعادل السلبي، في اللقاء الذي يجمع الفريقين ألان على ملعب سيجنال إيدونا بارك، ضمن مواجهات الجولة الثامنة من الدوري الألماني لكرة القدم “البوندسليجا”.

أعلن الكرواتي نيكو كوفاتش المدير الفني لفريق بوروسيا دورتموند الألماني، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره كولن، وجاء على النحو التالي

تشكيل بوروسيا دورتموند أمام كولن

يدخل فريق بوروسيا دورتموند مباراته أمام كولن بتشكيل مكون من:

جريجور كويل - فلديمار أنطون - نيكو شلونيربيك - رامي ين سبعيني - جوليان رابرسون - ياسكال جروز - فيليكس نميتشا - سفينسون - كريم أديمي - كارني تشوكوميكا - سيهرو جراسي

مباراة بوروسيا دورتموند ضد كولن تحمل طابعًا خاصًا نظرًا لتقارب الطموحات بين الفريقين هذا الموسم، حيث يسعى دورتموند للعودة إلى المراكز المتقدمة في جدول ترتيب الدوري الألماني، بينما يبحث كولن عن مفاجأة خارج الديار أمام أحد أعرق أندية أوروبا.

