بايرن ميونخ بالعلامة الكاملة، ترتيب الدوري الألماني بعد الجولة السابعة

ترتيب الدوري الألماني، يتصدر نادي بايرن ميونخ جدول ترتيب الدوري الألماني بالعلامة الكاملة برصيد 21 نقطة بعد انتهاء الجولة السابعة.

ترتيب الدوري الألماني

1- بايرن ميونخ: 21 نقطة

2- لايبيزيج: 16 نقطة

3- شتوتجارت: 15 نقطة

4- بورسيا دورتموند: 14 نقطة

5- باير ليفركوزن: 14 نقطة

6- كولن: 11 نقطة

وجاء جدول الترتيب كاملا بعد الجولة السابعة كالتالي..

جدول ترتيب الدوري الألماني

وحقق فريق بايرن ميونخ فوزا هاما على ضيفه بوروسيا دورتموند بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب “أليانز أرينا”، في قمة الجولة السابعة من الدوري الألماني.

سجل هدف بايرن ميونخ اللاعب هاري كين في الدقيقة 22 من أحداث الشوط الأول، ومايكل أوليز في الدقيقة 79، فيما سجل هدف بوروسيا دورتموند الوحيد اللاعب جوليان براندت في الدقيقة 84.

