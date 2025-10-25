السبت 25 أكتوبر 2025
بعد الجولة الأولى، منتخب الناشئين يتصدر مجموعته في بطولة العالم لليد

منتخب الناشئين لكرة
منتخب الناشئين لكرة اليد، فيتو

كرة اليد، تصدر منتخب الناشئين الوطني لكرة اليد مواليد 2008، ترتيب المجموعة الأولى خلال مشاركته في منافسات بطولة كأس العالم في نسختها الأولى، المقامة حاليا في المغرب بمشاركة 12 منتخبا.

ويحتل المنتخب الوطني صدارة ترتيب المجموعة بنقطتين بعد الفوز في الجولة الأولى على منتخب البرازيل، فيما يحل منتخب أمريكا في وصافة الترتيب بفارق الأهداف.

ويخوض المنتخب الوطني مواجهة قوية غدا الأحد أمام منتخب أمريكا في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العالم.

مباريات منتخب مصر في المونديال

ويخوض المنتخب الوطني 3 مواجهات قوية في دور المجموعات، مواعيدها كالتالي:

مصر × البرازيل - 24 أكتوبر | انتهت بفوز منتخب مصر

مصر × أمريكا - 26 أكتوبر | 8:50 مساء

مصر × المغرب - 28 أكتوبر | 10:55 مساء

وتضم قائمة المنتخب الوطني للناشئين كلا من:

وتضم بعثة المنتخب كل من: خالد فتحي رئيس اتحاد كرة اليد وعمرو فتحي عضو مجلس الإدارة وعماد إبراهيم المدير الفني ورامي يوسف مدربا عاما ومحمد عبد المنعم مدربا لحراس المرمى وتوفيق البطاوي مديرا إداريا وعصام نور الدين أخصائي العلاج الطبيعي وهشام رمضان محللا للأداء الفني.

وأسفرت القرعة عن وقوع المنتخب الوطني في المجموعة الأولى رفقة منتخبات المغرب والبرازيل وأمريكا.

مجموعات بطولة كأس العالم

وجاءت مجموعات بطولة كأس العالم كالتالي:

المجموعة الأولى: مصر - المغرب - البرازيل - أمريكا

المجموعة الثانية: إسبانيا - تونس - كوريا - قطر

المجموعة الثالثة: ألمانيا - الأرجنتين - إيران - بورتريكو

