أسعار الخضار اليوم، وداعا لجنون الطماطم وانخفاض الليمون 6 جنيهات

أسعار الخضار اليوم، سجلت أسعار الحضراوات اليوم في أسواق التجزئة، تباينًا ملحوظًا، مع انخفاض عدد من الأصناف الرئيسية.

سعر الخضار اليوم في أسواق التجزئة بالمحافظات

وتستعرض «فيتو» أسعار الخضار في أسواق التجزئة بالمحافظات، وفقًا لآخر رصد لبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء؛ وهي كالأتي:

انخفاض أسعار الطماطم اليوم

بلغ متوسط سعر كيلو الطماطم في أسواق المحافظات نحو 18 جنيهًا، بانخفاض 50 قرشًا عن سعرها السابق، وفقًا للبوابة الحكومية، فيما بلغ أدنى سعر لكيلو طماطم في الأسواق نحو 10 جنيهات، وسجلت الطماطم أعلى سعر لها في الأسواق، نحو 25 جنيهًا.

انخفاض أسعار البطاطس اليوم

بلغ متوسط سعر كيلو البطاطس في أسواق المحافظات نحو 12 جنيهًا، بانخفاض 50 قرشًا عن سعرها السابق، وفقًا للبوابة الحكومية، فيما بلغ أدنى سعر لكيلو بطاطس في الأسواق نحو 8 جنيهات، وسجلت البطاطس أعلى سعر لها في الأسواق، نحو 16 جنيهًا.

ارتفاع أسعار الليمون اليوم

بلغ متوسط سعر كيلو الليمون بلدي في أسواق المحافظات نحو 26 جنيهًا، بانخفاض 6 جنيهات عن سعره السابق، وفقًا للبوابة الحكومية، فيما بلغ أدنى سعر لكيلو ليمون بلدي في الأسواق نحو 15 جنيها، وسجل الليمون بلدي أعلى سعر له في الأسواق، نحو 40 جنيهًا.

انخفاض أسعار البامية اليوم

بلغ متوسط سعر كيلو البامية في أسواق المحافظات نحو 53 جنيهًا، بانخفاض 4 جنيهات عن سعرها السابق، وفقًا للبوابة الحكومية، فيما بلغ أدنى سعر لكيلو بامية في الأسواق نحو 15 جنيها، وسجلت البامية أعلى سعر لها في الأسواق، نحو 80 جنيهًا.

ارتفاع أسعار الملوخية اليوم

بلغ متوسط سعر كيلو الملوخية في أسواق المحافظات نحو 17 جنيهًا، بارتفاع جنيه عن سعرها السابق، وفقًا للبوابة الحكومية، فيما بلغ أدنى سعر لكيلو ملوخية في الأسواق نحو 8 جنيهات، وسجلت الملوخية أعلى سعر لها في الأسواق، نحو 25 جنيهًا.

انخفاض أسعار الفلفل اليوم

بلغ متوسط سعر كيلو الفلفل الرومي في أسواق المحافظات نحو 19 جنيهًا، بانخفاض جنيه عن سعره السابق، وفقًا للبوابة الحكومية، فيما بلغ أدنى سعر لكيلو فلفل رومي في الأسواق نحو 10 جنيهات، وسجل الفلفل الرومي أعلى سعر له في الأسواق، نحو 32 جنيهًا.

انخفاض أسعار الباذنجان اليوم

بلغ متوسط سعر كيلو الباذنجان الرومي في أسواق المحافظات نحو 12 جنيها، بانخفاض 50 قرشًا عن سعره السابق، وفقًا للبوابة الحكومية، فيما بلغ أدنى سعر لكيلو باذنجان رومي في الأسواق نحو 6.5 جنيه، وسجلت الباذنجان الرومي أعلى سعر له في الأسواق، نحو 20 جنيهًا.

انخفاض أسعار البصل الأحمر اليوم

بلغ متوسط سعر كيلو البصل الأحمر في أسواق المحافظات نحو 14 جنيهًا، بانخفاض 50 قرشًا عن سعره السابق، وفقًا للبوابة الحكومية، فيما بلغ أدنى سعر لكيلو بصل أحمر في الأسواق نحو 10 جنيهات، وسجل البصل أحمر أعلى سعر له في الأسواق، نحو 20 جنيهًا.

انخفاض أسعار البصل الأبيض اليوم

بلغ متوسط سعر كيلو البصل الأبيض في أسواق المحافظات نحو 14 جنيهًا، بانخفاض 50 قرشًا عن سعره السابق، وفقًا للبوابة الحكومية، فيما بلغ أدنى سعر لكيلو بصل أبيض في الأسواق نحو 10 جنيهات، وسجل البصل أبيض أعلى سعر له في الأسواق، نحو 20 جنيهًا.

