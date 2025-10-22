لليوم الثاني، انخفاض أسعار البيض اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

أسعار البيض اليوم، سجلت أسعار بيض المائدة تباينًا ملحوظًا، اليوم الأربعاء، سواءً في بورصة الدواجن أو محال الجملة ونصف الجملة، إذ واصلت أسعار كرتونة البيض الأبيض والأحمر الانخفاض لليوم الثاني على التوالي، مقابل استقرار أسعار كرتونة البيض البلدي.

أسعار كرتونة البيض في الأسواق اليوم

«فيتو» تستعرض سعر كرتونة البيض في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء الموافق 22 أكتوبر 2025، إضافة إلى أسعار البيض في المحال التجارية لبيع بيض المائدة بالجملة والنصف جملة؛ في السطور الآتية:

سعر كرتونة البيض اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن، فيتو

أسعار البيض الأبيض اليوم في بورصة الدواجن

تراوح سعر كرتونة البيض الأبيض (عدد 30 بيضة) في بورصة الدواجن اليوم، ما بين 139 جنيها و143 جنيها، بانخفاض جنيهين عن سعرها السابق.

سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم في محال الجملة

تراوحت أسعار كرتونة البيض الأبيض بين 140 إلى 145 جنيها في الشركات ومحلات النصف جملة.

سعر كرتونة البيض اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن، فيتو

أسعار البيض الأحمر اليوم في بورصة الدواجن

وتراوح سعر كرتونة البيض الأحمر عدد 30 بيضة في بورصة الدواجن اليوم، من 142 إلى 145 جنيها، بانخفاض جنيهين عن سعرها السابق.

سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم في محال الجملة

بينما تراوح سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم من 147 إلى 150 جنيها في الشركات ومحلات نصف الجملة.

سعر كرتونة البيض اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن، فيتو

أسعار البيض البلدي اليوم في بورصة الدواجن

وعن سعر كرتونة البيض البلدي 30 بيضة في بورصة الدواجن اليوم، فتراوح بين 148 جنيها إلى 150 جنيها.

سعر كرتونة البيض البلدي اليوم في محال الجملة

وتراوحت أسعار كرتونة البيض البلدي 30 بيضة في محال الجملة والنصف جملة اليوم بين 150 جنيها إلى 152 جنيها.

