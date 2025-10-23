الخميس 23 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

"السطوحي": جائزة الآثاريين العرب تتويج لمجهود زملائي في التنمية الثقافية

المعماري حمدي السطوحي،
أعلن اتحاد الآثاريين العرب عن الفائزين بجوائز ٢٠٢٥، ومنها فوز المعماري حمدي السطوحي مساعد وزير الثقافة ورئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية بجائزة "الريادة" لهذا العام، وهي واحدة من الجوائز المرموقة التي يقدمها اتحاد الأثريين العرب للشخصيات التي تعمل في مجال حماية التراث الحضاري العربي والوعي الثقافي.

وأعرب "السطوحي" عن سعادته بتتويجه للجائزة، والتي تأتي بعد عام فقط من توليه رئاسة قطاع صندوق التنمية الثقافية، مما يؤكد أن الجهد الذي بذله العاملين بالصندوق خلال هذه الفترة، أصبح ملموسًا ومقدرًأ ليس على المستوى المحلي فقط بل والأقليمي أيضًا، موجهًا الشكر والتقدير للدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة على دعمه ومساعدته خلال الفترة الماضية، وكذلك رؤساء القطاعات بوزارة الثقافة على التعاون والتكامل، والشكر كل الشكر للزملاء بالصندوق الذين أهدى لهم الجائزة.

جدير بالذكر ان اتحاد الأثريين العرب نوه في إعلانه عن فوز المعماري حمدي السطوحي بالجائزة، أنها جاءت تقديرًا للجهود المضيئة في مجال إنماء الوعي الثقافي بالتراث الحضاري المصري، وتوظيف المباني الأثرية للارتقاء بالثقافة.
جدير بالذكر أن الجوائز سوف تسلم  يوم ٢٢ نوفمبر القادم، على هامش المؤتمر الدولي الثامن والعشرين لاتحاد الآثاريين العرب.

