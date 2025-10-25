السبت 25 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

قبل لقاء الليلة، أرقام رائعة لـ محمد صلاح أمام برينتفورد

محمد صلاح
محمد صلاح

 الدوري الإنجليزي، يحل فريق ليفربول، ضيفا مساء اليوم السبت على نظيره برينتفورد على ملعب “جتيش كوميونتي ستاديوم” ضمن لقاءات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإنجليزي.

 

أرقام صلاح ضد برينتفورد 

 خاض صلاح 7 مباريات ضد برينتفورد منذ انضمامه إلى ليفربول، نجح خلالها في تحقيق 5 انتصارات، مقابل تعادل واحد وهزيمة واحدة فقط، كما تمكن من تسجيل 6 أهداف وصناعة تمريرة حاسمة.

وتُظهر هذه الأرقام مدى تأثير النجم المصري في مواجهاته أمام برينتفورد، إذ كان حاضرًا دائمًا في صناعة الفارق، سواء بالتسجيل أو المساهمة في الأهداف الأمر الذي يجعل المباراة فرصة لاستعادة بريق الملك المصري والعودة للتسجيل.

 

موعد مباراة ليفربول وبرينتفورد 

 تنطلق مباراة ليفربول ضد برينتفورد اليوم في الدوري الإنجليزي في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.

 

القناة الناقلة لمباراة ليفربول أمام برينتفورد

تذاع مباراة ليفربول وبرينتفورد اليوم في الدوري الإنجليزي عبر قناة beIN Sports 1.

 

ويسعى ليفربول إلى تحقيق الفوز في مباراة اليوم، بعدما خسر في 3 لقاءات متتالية في البريميرليج، أمام كل من كريستال بالاس، تشيلسي ومانشستر يونايتد.


ويحتل ليفربول المركز الرابع في جدول الدوري الإنجليزي برصيد 15 نقطة، في حين أن برينتفورد لديه 10 نقاط في المركز الرابع عشر.

 

ويسعي النجم المصري محمد صلاح إلى استعادة توازنه  بسبب تراجع مستواه بشكل ملحوظ  الموسم الجاري، بخلاف تواجده على دكة البدلاء أمام آينتراخت فرانكفورت في دوري أبطال أوروبا والتي حسمها الريدز لصالحه بنتيجة 5-1.

حقيقة رحيل محمد صلاح

وعلي صعيد آخر كشف الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو، خبير سوق الانتقالات في أوروبا، حقيقة ما تردد عن إمكانية رحيل النجم المصري محمد صلاح عن صفوف ليفربول خلال فترة الانتقالات الشتوية أو الصيفية القادمة، عقب توتر علاقته مع آرني سلوت المدير الفني للفريق.

 

وقال فابريزيو رومانو في تصريحات نشرتها شبكة "givemesport" البريطانية: "لا توجد مشاعر سلبية داخل نادي ليفربول تجاه  محمد صلاح بعدما حدث عقب مباراة آينتراخت فرانكفورت الألماني، النجم المصري لا يزال يشكل جزءًا أساسيًا من الفريق والمشروع"، مضيفًا، "ليفربول يدرك أن محمد صلاح لا يعيش أفضل أيامه، لكن النادي يواصل دعمه وثقته به، لا توجد أي مشاكل على الإطلاق".

 

وأضاف: "إدارة ليفربول لا تشعر بالقلق بعدما قام محمد صلاح بإزالة جميع الإشارات المتعلقة بنادي ليفربول من حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي، على الرغم من أن بعض قطاعات القاعدة الجماهيرية تخشى أن يكون ذلك علامة على الغضب والتفكير في الرحيل". 

واختتم: "ليفربول يرى أن محمد صلاح مازال جزءًا أساسيًّا من خطط المدرب أرني سلوت حيث يهدف المدير الفني الهولندي إلى حصد لقب الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الثاني على التوالي".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أرقام صلاح الدوري الانجليزي بطولة الدوري الانجليزي تشيلسي ومانشستر يونايتد تشيلسي ومانشستر برينتفورد

مواد متعلقة

الهلال يفوز على الاتحاد 2-0 في كلاسيكو الدوري السعودي

الهلال السوداني يتأهل لدور المجموعات بأبطال أفريقيا على حساب البوليس الكيني

الدوري السعودي، الهلال يتقدم على الاتحاد بهدف في الشوط الأول (فيديو)

الإمارات تستضيف نهائي سوبر اليد المصري 12 نوفمبر
ads

الأكثر قراءة

بعد واقعة مسن السويس، تعرف على حالات الإخلاء الفوري لوحدات الإيجار القديم

حضنتها زي بنتي، نص أقوال سائق تحرش بطالبة في المعادي

قبل لقاء الليلة، أرقام رائعة لـ محمد صلاح أمام برينتفورد

الشيوخ يعقد 3 جلسات لتشكيل اللجان وانتخاب هيئات مكاتبها غدا

انخفاض البيضاء وارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم السبت 25 أكتوبر 2025

اللاعب يغيب عن الجلسة، جنايات الجيزة تبدأ محاكمة رمضان صبحي في قضية التزوير

أسعار الخضار اليوم، وداعا لجنون الطماطم وانخفاض الليمون 6 جنيهات

أسعار السمك اليوم السبت، انخفاض الماكريل 26 جنيها وقفزة مفاجئة في البلطي

خدمات

المزيد

ضوابط تحديد مواعيد الانتخابات وفقا لقانون مباشرة الحقوق السياسية

حالات مسموح فيها بدخول السلطات للمنازل في قانون الإجراءات الجنائية

أسعار الخضار اليوم، وداعا لجنون الطماطم وانخفاض الليمون 6 جنيهات

أسعار السمك اليوم السبت، انخفاض الماكريل 26 جنيها وقفزة مفاجئة في البلطي

المزيد

انفوجراف

3 سيناريوهات مثيرة لمستقبل محمد صلاح مع ليفربول (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكم تكسب العامل بصورة شخصية من وظيفته؟ الإفتاء تحذر من الرشوة المحرمة

تفسير حلم المسك في المنام وعلاقته بقدوم الخير والرزق الوفير

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 25 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية