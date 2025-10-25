تاريخ مواجهات ريال مدريد وبرشلونة قبل الكلاسيكو

تتجه الأنظار مساء غد الأحد إلى ملعب سانتياجو بيرنابيو، الذي يحتضن قمة الجولة التاسعة من الدوري الإسباني بين ريال مدريد وبرشلونة في مواجهة جديدة من كلاسيكو العالم.

تاريخ مواجهات ريال مدريد وبرشلونة

وقبل هذه المباراة، التقى الفريقان في 261 مواجهة رسمية بمختلف المسابقات، حقق خلالها ريال مدريد الفوز في 106 مباريات، بينما فاز برشلونة في 104 لقاءات، وحسم التعادل 51 مباراة بينهما.

الكلاسيكو المقبل يُنتظر أن يكون حافلًا بالإثارة كالعادة، في ظل تقارب الأرقام والتاريخ بين الغريمين التقليديين.

ويتصدر الريال ترتيب الدوري الإسباني قبل لقاء الغد برصيد 24 نقطة بفارق نقطتين عن صاحب المركز برشلونة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.