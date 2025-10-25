السبت 25 أكتوبر 2025
تاريخ مواجهات ريال مدريد وبرشلونة قبل الكلاسيكو

تتجه الأنظار مساء غد الأحد إلى ملعب سانتياجو بيرنابيو، الذي يحتضن قمة الجولة التاسعة من الدوري الإسباني بين ريال مدريد وبرشلونة في مواجهة جديدة من كلاسيكو العالم.

تاريخ مواجهات ريال مدريد وبرشلونة 

وقبل هذه المباراة، التقى الفريقان في 261 مواجهة رسمية بمختلف المسابقات، حقق خلالها ريال مدريد الفوز في 106 مباريات، بينما فاز برشلونة في 104 لقاءات، وحسم التعادل 51 مباراة بينهما.

الكلاسيكو المقبل يُنتظر أن يكون حافلًا بالإثارة كالعادة، في ظل تقارب الأرقام والتاريخ بين الغريمين التقليديين.

ويتصدر الريال ترتيب الدوري الإسباني قبل لقاء الغد برصيد 24 نقطة بفارق نقطتين عن صاحب المركز برشلونة.

