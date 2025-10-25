السبت 25 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

اللاعب يغيب عن الجلسة، جنايات الجيزة تبدأ محاكمة رمضان صبحي في قضية التزوير

رمضان صبحي
رمضان صبحي

 وصل منذ قليل المتهمون في قضية التزوير المتهم فيها لاعب كرة القدم رمضان صبحي، إلى محكمة جنايات الجيزة الدائرة الثلاثين المنعقدة بمحكمة جنايات شبرا الخيمة، وذلك لحضور أولى جلسات محاكمتهم في واقعة تزوير محررات رسمية بمنطقة أبو النمرس بمحافظة الجيزة وسط غياب رمضان صبحي.

انطلاق القافلة الدعوية لواعظات أوقاف القليوبية

إصابة شاب صدمته دراجة بخارية بطوخ في القليوبية

وشهد محيط المحكمة تواجدًا أمنيًا مكثفًا، وسط إجراءات مشددة لتأمين الجلسة، كما توافدت وسائل الإعلام لرصد مجريات المحاكمة التي تحظى باهتمام جماهيري واسع.

وتم اقتياد المتهمين إلى داخل القاعة تمهيدًا لبدء جلسة نظر القضية برئاسة المستشار طه إبراهيم عبد العظيم، وعضوية المستشارين عبد السلام محمد الدلجاوي وأحمد محمد يسري، وعبد الحميد محمد صلاح الدين وأمانة السر عامر علي وشلبي الدسوقي. 

 

الإحالة إلى المحاكمة الجنائية

وكانت النيابة العامة أحالت المتهمين: يوسف م س ي - 22 عاما، عامل بمقهى، مقیم بالمقطم - القاهرة، ومحمد إ ع ع - 37 عاما، مشرف أمن بمعهد الفراعنة العالي للسياحة والفنادق، مقيم الكوبري بالبدرشين - الجيزة، ورمضان ص ر أ - 28 عاما، لاعب كرة قدم، مقيم بالم هيلز - القطامية - القاهرة، وطارق م م ص، 45 عاما، مالك مقهى، مقيم المقطم - القاهرة. 

وذلك لأنهم في تاريخ سابق على تاريخ تحرير المحضر المتهمين جميعا بدائرة مركز شرطة أبو النمرس بمحافظة الجيزة، وهم ليسوا من أرباب الوظائف العمومية ارتكبوا تزوير في محرر رسمي وهو كراسات إجابات امتحانات مواد الفرقة الدراسية الثالثة والمنسوب صدورها إلى معهد الفراعنة العالي للسياحة والفنادق، وذلك بأن قام المتهم الأول بتحريرها والتوقيع على تلك المحررات بتوقيع نسبه زورا للمتهم الثالث، وكان ذلك باشتراك كلا من المتهمين من الثاني وحتى الرابع عن طريق الاتفاق والمساعدة فيما بينهم بأن أمدوا المتهم الأول بالبيانات اللازمة لارتكاب الجريمة محل الاتهام، وذلك لجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة، وهي إثبات قيام المتهم الثالث بحضور وأداء امتحانات الفرقة الثالثة بشعبة الدراسات السياحية بمعهد الفراعنة العالي للسياحة والفنادق، وكان ذلك على خلاف الحقيقة فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

جنايات شبرا جنايات شبرا الخيمة حكمة جنايات الجيزة غياب رمضان صبحي محكمة جنايات الجيزة محكمة جنايات شبرا الخيمة

مواد متعلقة

غدا، أولى جلسات محاكمة رمضان صبحي بتهمة التزوير

الأنبا مرقس يرسم كاهنان جديدان في إيبارشية شبرا الخيمة

بيراميدز يعلن سفر رمضان صبحي وأسامة جلال إلى ألمانيا بسبب الإصابة
ads

الأكثر قراءة

بعد واقعة مسن السويس، تعرف على حالات الإخلاء الفوري لوحدات الإيجار القديم

حضنتها زي بنتي، نص أقوال سائق تحرش بطالبة في المعادي

قبل لقاء الليلة، أرقام رائعة لـ محمد صلاح أمام برينتفورد

الشيوخ يعقد 3 جلسات لتشكيل اللجان وانتخاب هيئات مكاتبها غدا

انخفاض البيضاء وارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم السبت 25 أكتوبر 2025

اللاعب يغيب عن الجلسة، جنايات الجيزة تبدأ محاكمة رمضان صبحي في قضية التزوير

أسعار الخضار اليوم، وداعا لجنون الطماطم وانخفاض الليمون 6 جنيهات

أسعار السمك اليوم السبت، انخفاض الماكريل 26 جنيها وقفزة مفاجئة في البلطي

خدمات

المزيد

ضوابط تحديد مواعيد الانتخابات وفقا لقانون مباشرة الحقوق السياسية

حالات مسموح فيها بدخول السلطات للمنازل في قانون الإجراءات الجنائية

أسعار الخضار اليوم، وداعا لجنون الطماطم وانخفاض الليمون 6 جنيهات

أسعار السمك اليوم السبت، انخفاض الماكريل 26 جنيها وقفزة مفاجئة في البلطي

المزيد

انفوجراف

3 سيناريوهات مثيرة لمستقبل محمد صلاح مع ليفربول (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكم تكسب العامل بصورة شخصية من وظيفته؟ الإفتاء تحذر من الرشوة المحرمة

تفسير حلم المسك في المنام وعلاقته بقدوم الخير والرزق الوفير

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 25 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية