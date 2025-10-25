اللاعب يغيب عن الجلسة، جنايات الجيزة تبدأ محاكمة رمضان صبحي في قضية التزوير

وصل منذ قليل المتهمون في قضية التزوير المتهم فيها لاعب كرة القدم رمضان صبحي، إلى محكمة جنايات الجيزة الدائرة الثلاثين المنعقدة بمحكمة جنايات شبرا الخيمة، وذلك لحضور أولى جلسات محاكمتهم في واقعة تزوير محررات رسمية بمنطقة أبو النمرس بمحافظة الجيزة وسط غياب رمضان صبحي.

وشهد محيط المحكمة تواجدًا أمنيًا مكثفًا، وسط إجراءات مشددة لتأمين الجلسة، كما توافدت وسائل الإعلام لرصد مجريات المحاكمة التي تحظى باهتمام جماهيري واسع.

وتم اقتياد المتهمين إلى داخل القاعة تمهيدًا لبدء جلسة نظر القضية برئاسة المستشار طه إبراهيم عبد العظيم، وعضوية المستشارين عبد السلام محمد الدلجاوي وأحمد محمد يسري، وعبد الحميد محمد صلاح الدين وأمانة السر عامر علي وشلبي الدسوقي.

الإحالة إلى المحاكمة الجنائية

وكانت النيابة العامة أحالت المتهمين: يوسف م س ي - 22 عاما، عامل بمقهى، مقیم بالمقطم - القاهرة، ومحمد إ ع ع - 37 عاما، مشرف أمن بمعهد الفراعنة العالي للسياحة والفنادق، مقيم الكوبري بالبدرشين - الجيزة، ورمضان ص ر أ - 28 عاما، لاعب كرة قدم، مقيم بالم هيلز - القطامية - القاهرة، وطارق م م ص، 45 عاما، مالك مقهى، مقيم المقطم - القاهرة.

وذلك لأنهم في تاريخ سابق على تاريخ تحرير المحضر المتهمين جميعا بدائرة مركز شرطة أبو النمرس بمحافظة الجيزة، وهم ليسوا من أرباب الوظائف العمومية ارتكبوا تزوير في محرر رسمي وهو كراسات إجابات امتحانات مواد الفرقة الدراسية الثالثة والمنسوب صدورها إلى معهد الفراعنة العالي للسياحة والفنادق، وذلك بأن قام المتهم الأول بتحريرها والتوقيع على تلك المحررات بتوقيع نسبه زورا للمتهم الثالث، وكان ذلك باشتراك كلا من المتهمين من الثاني وحتى الرابع عن طريق الاتفاق والمساعدة فيما بينهم بأن أمدوا المتهم الأول بالبيانات اللازمة لارتكاب الجريمة محل الاتهام، وذلك لجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة، وهي إثبات قيام المتهم الثالث بحضور وأداء امتحانات الفرقة الثالثة بشعبة الدراسات السياحية بمعهد الفراعنة العالي للسياحة والفنادق، وكان ذلك على خلاف الحقيقة فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.

