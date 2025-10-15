بيراميدز يعلن سفر رمضان صبحي وأسامة جلال إلى ألمانيا بسبب الإصابة

كشف أحمد زاهر المدير الإداري لنادي بيراميدز، عن سفر الثنائي رمضان صبحي وأسامة جلال إلى ألمانيا من أجل الاطمئنان على الإصابة التي يعاني منها الثنائي والخضوع للفحص الطبي والبرنامج التأهيلي تمهيدا للعودة في أقرب وقت ممكن للملاعب.

ويعاني رمضان صبحي من إصابة على مستوى الركبة، فيما يعاني أسامة جلال من تمزق في الخلفية تعرض له خلال مباراة الأهلي السعودي في كأس الإنتركونتيننتال بجدة.

أوضح زاهر أن إدارة بيراميدز وافقت على سفر الثنائي للعلاج في ألمانيا مع أفضل الأطباء ومراكز التأهيل من أجل العودة سريعا للملاعب، في ظل حاجة الفريق لجميع لاعبيه خاصة في ظل الارتباطات العديدة للنادي محليا وقاريا وعالميا خلال المرحلة المقبلة.

رئيس الكاف يحضر نهائي السوبر الإفريقي بين بيراميدز ونهضة بركان بالقاهرة

فيما تلقى نادي بيراميدز المصري تأكيدات رسمية من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف" بحضور الجنوب أفريقي باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد، وأعضاء المكتب التنفيذي، لمباراة كأس السوبر الإفريقي، التي تجمع بطل دوري أبطال أفريقيا بيراميدز، مع نظيره المغربي نهضة بركان، بطل الكونفدرالية.

وتُقام المباراة المرتقبة في الثامنة مساء السبت المقبل، الموافق 18 أكتوبر، على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة، معقل نادي بيراميدز، في حدث يُعد الأول من نوعه للنادي المصري الذي تُوج مؤخرًا بأول ألقابه القارية.

ومن المقرر أن يتوج رئيس الكاف الفريق الفائز بالبطولة بعد نهاية اللقاء، بحضور مسئولي المكتب التنفيذي، ورئيسي الناديين، في أجواء احتفالية خاصة تواكب النسخة الجديدة من البطولة.

طاقم تحكيم دولي للمباراة

أعلن الاتحاد الأفريقي عن تعيين طاقم تحكيم دولي لإدارة المواجهة، بقيادة الحكم السوداني محمود إسماعيل، ويعاونه كل من:

محمد عبد الله (السودان) مساعد أول

جيلبيرت شيرويه (كينيا) مساعد ثانٍ

عبد العزيز بوه (موريتانيا) حكم رابع

وعلى تقنية الفيديو "VAR" يدير المباراة:

الحكم دانيل لاريا (غانا)

المساعد الأول توم أبو نجيل (جنوب أفريقيا)

المساعد الثاني ستيفين أونيانجو (كينيا)

مراقبون ومنسقون من عدة دول

يراقب المباراة الغاني رانسفورد آبي، ويشرف على الحكام الكونغولي رينيه دانيل، بينما يشغل عصام شعبان (السودان) مهمة المنسق العام، وأوكي أوبي (نيجيريا) منسقًا أمنيًا، ويعاونه التونسي المعتز بالله دشراوي كمساعد منسق عام.

القناة الناقلة وموعد المباراة

تُذاع المباراة حصريًا عبر قناة "بي إن سبورت"، الناقل الرسمي للبطولات الأفريقية، وسط ترقب جماهيري كبير لمواجهة نارية بين اثنين من أبرز أندية القارة خلال السنوات الأخيرة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.