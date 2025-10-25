بابا الفاتيكان: علينا أن نعيش القرب مع المسيح

التقى البابا ليو الرابع عشر، بابا الفاتيكان، المشاركين في يوبيل الفرق السينودسية، والهيئات المشاركة، بحضور الكاردينال ماريو جريش، الأمين العام لسينودس الأساقفة، وذلك بقاعة البابا بولس السادس بالفاتيكان.

ووجه بابا الفاتيكان كلمة تعبر عن عمق الإيمان، والدعوة إلى التجديد الرسولي.

وبعد أن استمع بابا الفاتيكان إلى التقارير الواردة حول مرحلة تنفيذ السينودس في مختلف مناطق العالم، وتابع أسئلة المشاركين، وملاحظاتهم، ألقى كلمة باللغات الإنجليزية، والإيطالية، والإسبانية، دعا فيها إلى تعزيز روح التلمذة الحقيقية، والالتصاق بالمسيح.

وقال بابا الفاتيكان: “علينا أن نعيش ذلك القرب مع المسيح، الذي يمكنه أن يُشعل في قلوبنا الرغبة في أن نكون تلاميذ، تلاميذ مرسلين أمناء في المسيرة.”

وأضاف: أن هذا الحماس الإيماني، والاقتناع الداخلي هو ما يجعل الرسالة مثمرة وجاذبة، مؤكدًا: “عندما نعيش بهذا الحماس، وبهذه القناعة، سنرى أن الكثيرين سيرغبون في الانضمام إلينا، ليكونوا بناة سلام”.

واختتم البابا ليو الرابع عشر كلمته بدعوة الكنيسة إلى السير الدائم بروح السينودس، أي المسيرة المشتركة في الإيمان، والمحبة، باعتبارها الطريق الحقيقي، لتجديد الكنيسة، ورسالتها في عالم اليوم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.