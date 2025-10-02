البيت الأبيض ينتقد بابا الفاتيكان لرفضه سياسة الهجرة والإجهاض في الولايات المتحدة

انتقد البيت الأبيض تصريحات البابا ليو الرابع عشر بابا الفاتيكان بأن المهاجرين يتعرضون لمعاملة "لا إنسانية" في الولايات المتحدة، وكذلك تصريحات أخرى له بشأن الإجهاض.

المعاملة اللاإنسانية للمهاجرين في الولايات المتحدة

وردت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارولين ليفيت، يوم الأربعاء، على اقتراح البابا ليو يوم الثلاثاء بأن الأشخاص الذين يؤيدون "المعاملة اللاإنسانية للمهاجرين في الولايات المتحدة" قد لا يكونون "مؤيدين للحياة".

وأضاف البابا الأمريكي: "من يقول إني ضد الإجهاض ولكنه يؤيد عقوبة الإعدام ليس مؤيدا للحياة حقا". وجاءت تعليقات رأس الكنيسة الكاثوليكية بالعالم، ردا على أسئلة الصحفيين حول خطة أبرشية شيكاغو لمنح جائزة الإنجاز مدى الحياة للسيناتور ديك دوربين، وهو ديمقراطي يدعم حقوق الإجهاض ويمثل ولاية إلينوي، مسقط رأس ليو.

وقالت ليفيت إنها "سترفض وجود معاملة لا إنسانية للمهاجرين غير الشرعيين في الولايات المتحدة في ظل هذه الإدارة"، ثم انتقدت سياسات الرئيس السابق جو بايدن المتعلقة بالهجرة، وسلطت الضوء على بعض الجرائم العنيفة التي ارتكبها المهاجرون غير الشرعيين.

أكثر الطرق إنسانية ممكنة

وأضافت خلال المؤتمر الصحفي يوم الأربعاء: "تحاول هذه الإدارة إنفاذ قوانين بلادنا بأكثر الطرق إنسانية ممكنة، ونحن نلتزم بالقانون". وأضافت: "نفعل ذلك نيابة عن شعبنا الذي يعيش هنا".

ولم تذكر السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، وهي كاثوليكية متدينة وتصلي بانتظام مع موظفيها قبل مؤتمراتها الصحفية، البابا ليو.

وهذه ليست المرة الأولى التي يختلف فيها البيت الأبيض - الذي أظهر حماسه الديني، وخاصة المسيحي والكاثوليكي، من خلال السياسة مع الفاتيكان. ففي وقت سابق من هذا العام، دخل نائب الرئيس جيه دي فانس، وهو كاثوليكي متشدد آخر، في جدال حاد مع البابا الراحل فرانسيس حول سياسات الإدارة المتشددة في مجال الهجرة.

وسعى الرئيس دونالد ترامب في ولايته الثانية إلى تنفيذ حملة القمع الواسعة على الحدود التي وعد بها خلال حملته الانتخابية، حيث أرسل وكلاء الهجرة الفيدراليين لتنفيذ مداهمات واسعة النطاق وحظيت بتغطية إعلامية واسعة في جميع أنحاء البلاد.

تجديد إعانات التأمين الصحي المنتهية الصلاحية لتمويل الحكومة

وخلال الإحاطة، رفض فانس مطلب الديمقراطيين بتجديد إعانات التأمين الصحي المنتهية الصلاحية لتمويل الحكومة، مدعيا أن المهاجرين مسؤولون عن فترات انتظار أطول في غرف الطوارئ.

وقال: "غالبا ما يكون الشخص المنتظر في غرفة الطوارئ مهاجرا غير شرعي، وغالبا ما يكون شخصا لا يجيد التحدث باللغة الإنجليزية. لماذا يحصل هؤلاء الأشخاص على مزايا الرعاية الصحية في المستشفيات التي يدفع المواطنون الأمريكيون تكاليفها؟".

