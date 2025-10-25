السبت 25 أكتوبر 2025
أرقام جديدة حققها الزمالك بعد الفوز على ديكيداها

فريق الزمالك
فريق الزمالك

حقق فريق الزمالك  فوزًا بالأمس على ديكيداها بسداسية دون رد، في المباراة التي أُقيمت بينهما على ستاد القاهرة الدولي، في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية ليتأكد تأهل الأبيض لدور المجموعات بنتيجة 7-0 في مجموع المباراتين.

 فيتو أرقام مهمة من  مباراة الزمالك وديكيداها التي أقيمت بالأمس

- الزمالك كرر فوزه على ديكيداها ذهابا وإيابا.. وفاز عليه للمرة الرابعة في البطولات الأفريقية
- الزمالك سجل الهدف رقم 20 في 4 مباريات مع دبكبداها
- الزمالك حافظ على نظافة شباكه في 4 مباريات مع ديكاداها
- سيف الدين الجزيري سجل هدفه رقم 7 مع الزمالك في كأس الكونفدرالية وأصبح الهداف التاريخي للفريق في البطولة
- سيف الدين الجزيري سجل هدفه رقم 10 في كأس الكونفدرالية منها 7 أهداف مع الزمالك و3 أهداف مع المقاولون العرب

تأهل الزمالك لدور المجموعات

وتأهل نادي الزمالك لدور المجموعات من بطولة الكونفدرالية بعد الفوز على ديكيداها الصومالي بهدف دون رد في إياب دور الـ32 من البطولة على ستاد السلام.

وسجل سيف الدين الجزيري الهدف الأول للزمالك في مرمى ديكيداها الصومالي بالدقيقة 39 من علامة الجزاء.

وأهدر محمد السيد لاعب الزمالك ركلة جزاء في الدقيقة 64.

الجريدة الرسمية