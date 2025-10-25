السبت 25 أكتوبر 2025
رياضة

الزمالك يستأنف تدريباته استعدادًا لمواجهة البنك الأهلي

فريق الزمالك
فريق الزمالك

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا،  التدريبات صباح اليوم السبت على ستاد الكلية الحربية، بعد الفوز على ديكيداها الصومالي في إياب دورالـ32 للكونفدرالية. 

ويستعد الزمالك لمواجهة البنك الأهلي، المقرر لها يوم  الخميس 30 أكتوبر الجاري ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتأهل نادي الزمالك لدور المجموعات من بطولة الكونفدرالية بعد الفوز على ديكيداها الصومالي بهدف دون رد في إياب دور الـ32 من البطولة على ستاد السلام.

 

وسجل سيف الدين الجزيري الهدف الأول للزمالك في مرمى ديكيداها الصومالي بالدقيقة 39 من علامة الجزاء.

وأهدر محمد السيد لاعب الزمالك ركلة جزاء في الدقيقة 64.

 وكان فريق الزمالك  فاز على ديكيداها بسداسية دون رد، في المباراة التي أُقيمت بينهما على ستاد القاهرة الدولي، في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية ليتأكد تأهل الأبيض لدور المجموعات بنتيجة 7-0 في مجموع المباراتين.

